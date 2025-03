Lite tra Calenda e l'ex ambasciatrice Basile da Giletti in tv: "Si vergogni", il botta e risposta sull'Ucraina

Acceso scontro in tv tra Carlo Calenda ed Elena Basile durante il programma Lo Stato delle Cose su Rai 3, condotto da Massimo Giletti. Il dibattito, incentrato su riarmo e posizione europea sulla guerra in Ucraina, è rapidamente degenerato in una polemica feroce. Calenda ha attaccato Basile sulla sua conoscenza del conflitto, chiedendole se fosse mai stata in Ucraina. Poi sono volate parole grosse.

Lo scontro tra Calenda e Basile

La lite è scoppiata quando Calenda ha chiesto a Basile se avesse mai visitato l’Ucraina. Dopo aver ricevuto una risposta negativa, il leader di Azione ha accusato l’ex ambasciatrice di esprimere opinioni senza una conoscenza diretta della situazione.

Basile ha difeso la sua posizione affermando di informarsi leggendo e citando Ungaretti come esempio di chi ha raccontato gli orrori della guerra senza averli vissuti direttamente.

Fonte foto: ANSA

Carlo Calenda

La discussione si è poi spostata sulla leadership di Zelensky, con Basile che ha sostenuto che il popolo ucraino, se potesse votare, lo sfiducerebbe.

Calenda ha ribattuto che le elezioni sono sospese a causa della guerra, paragonando la situazione a quella del Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il post social del leader di Azione

Dopo lo scontro in tv, Calenda ha rilanciato la polemica sui social, pubblicando un video del confronto con il commento: “La Basile sproloquia su cosa pensano gli ucraini da tre anni. Stasera abbiamo scoperto che non è mai stata in Ucraina. Perché gli è bastato leggere Ungaretti. Amen”.

Il post ha acceso ulteriormente il dibattito tra sostenitori e detrattori del politico. La posizione della Basile, già nota per le sue critiche alla politica occidentale nei confronti della guerra, ha ricevuto reazioni contrastanti.

Il tema del riarmo

Il confronto tra Calenda e Basile riflette un dibattito più ampio sulla strategia dell’Europa rispetto al conflitto in Ucraina.

Mentre il leader di Azione sostiene che l’Occidente debba continuare a supportare militarmente Kiev, l’ex ambasciatrice ha messo in discussione l’efficacia di questa strategia, sottolineando le difficoltà interne dell’Ucraina.

La discussione si inserisce in un contesto internazionale sempre più teso, con il tema del riarmo europeo e il ruolo della Nato al centro del dibattito politico.