Morto a 85 anni l’attore Tony Roberts: da Serpico alle tante collaborazioni con Woody Allen

È morto a 85 anni l’attore teatrale e cinematografico Tony Roberts, apparso in diversi film di Woody Allen, spesso come migliore amico dello stesso protagonista, come nel film “Io e Annie”. Diviso tra Broadway e il grande schermo fin dagli anni ’60, il suo ultimo ruolo risale al 2017. La sua morte è stata annunciata al New York Times dalla figlia, Nicole Burley.

Tony Roberts, versatile attore di cinema e teatro apparso in diversi film di Woody Allen, spesso come migliore amico dello stesso regista, è morto a 85 anni nella sua casa di Manhattan.

La morte di Roberts è stata annunciata al New York Times dalla figlia, Nicole Burley., che ha spiegato che il decesso è sopraggiunto a causa di alcune complicazioni dovute a un cancro ai polmoni.

Fonte foto: IPA Woody Allen, Diane Keaton e Tony Roberts nel film “Provaci ancora, Sam”

L’attore per anni si è distinto sui palcoscenici di Broadway, ricevendo anche due nomination al Tony Award, riconoscimento considerato il più prestigioso premio nell’industria teatrale statunitense.

Gli inizi e il sodalizio con Woody Allen

Dopo piccole parti tra tv e cinema sul finire degli anni ’60, Roberts apparve per la prima volta al fianco di Woody Allen nella commedia del 1972 “Provaci ancora, Sam”, e recitò poi come co-protagonista in altri cinque film del comico: “Io e Annie”, “Stardust Memories”, “Una commedia sexy in una notte di mezza estate”, “Hannah e le sue sorelle” e “Radio Days”.

La sua figura imponente, alta e dalle larghe spalle, era stata più volte definita “il perfetto contraltare per i vari personaggi nevrotici di Allen, rendendoli più divertenti e piacevoli da guardare”.

Tra le sue numerose apparizioni sul grande schermo, si ricordano anche quelle nel film di Sidney Lumet “Serpico” e nel thriller “Il colpo della metropolitana (Un ostaggio al minuto)” (titolo originale The Taking of Pelham One Two Three).

La carriera teatrale di Roberts

Tony Roberts è stato anche un grande attore teatrale. Uno dei suoi più grandi successi a Broadway è stata la commedia di Charles Busch “The Tale of the Allergist’s Wife” (2000), in cui interpretava il marito del personaggio principale.

Roberts fece il suo debutto a Broadway nel 1962 con “Something About a Soldier”, recitando poi in decine di spettacoli fino al primo decennio del nuovo millennio, ricevendo anche due candidature al Tony Award: per “How Now, Dow Jones” e “Provaci ancora, Sam”, quando lavorava ancora con il nome di Anthony Roberts.