Eleonora Giorgi salutata dal figlio Paolo nel giorno dei funerali: "L'abbiamo restituita al pubblico"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Grande commozione ai funerali di Eleonora Giorgi che si sono tenuti a Roma mercoledì 5 marzo. Suo figlio, Paolo Ciavarro, ha voluto ricordare e salutare la madre e attrice, morta due giorni prima per un tumore al pancreas. “L’abbiamo restituita al pubblico, non mi aspettavo tutto questo. Mi sento di dire solo grazie”, queste le sue parole.

Eleonora Giorgi, cos’è successo ai funerali

Paolo Ciavarro si è presentato davanti ai tanti giornalisti presenti alla Chiesa degli Artisti di Roma dove per l’ultima volta è stata omaggiata sua madre, Eleonora Giorgi, morta lunedì 3 marzo dopo una lunga malattia.

Commosso, l’uomo ha ricordato le ultime volontà della mamma e ripercorso i mesi vissuti con lei e la famiglia riunita quando in tutti era ormai sopraggiunta la percezione che il cancro stesse raggiungendo ormai uno stadio terminale e che la sua morte sarebbe potuta avvenire presto.

Fonte foto: IPA I due figli di Eleonora Giorgi nel momento dell’uscita del feretro

Le parole del figlio, Paolo Ciavarro

“Ci siamo presi due giorni per noi, ma oggi mamma l’abbiamo restituita al pubblico. È una dimostrazione di affetto incredibile, e per me motivo di orgoglio. Il suo pubblico l’ha sempre amata ma non mi aspettavo tutto questo. Migliaia e migliaia i messaggi che ho ricevuto, mi sento di dire solo grazie. Mamma ha dimostrato coraggio e, per me che sono il figlio, sapere che con la sua testimonianza sia riuscita ad aiutare gli altri è il più grande orgoglio“, queste le toccanti e sentite parole che Ciavarro ha rivolto ai diversi media presenti nella capitale.

“Guardo il cielo e so che è lì, veglia su mio figlio, lo proteggerà per sempre. Questa è la cosa più bella in assoluto. Mamma con la sua testimonianza è riuscita ad aiutare persone che affrontano quello che ha passato lei”, ha poi aggiunto.

Ai funerali di sua madre ha partecipato una folta folla che si riunita in Piazza del Popolo a Roma per salutare l’attrice oltre due ore prima dell’avvio della funzione. Paolo ha poi rivelato come spesso con la donna abbia scherzato sulle sue esequie. “Il sorriso non è mai mancato. Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo sempre cercato di sdrammatizzare. Abbiamo sempre sorriso e scherzato, fino alla fine. Mamma ha reso molto più facile per me e mio fratello starle accanto. Se l’avesse affrontata in altro modo sarebbe stato più difficile”, ha confessato.

L’ultimo saluto all’attrice

In Piazza del Popolo il feretro di Eleonora Giorgi è arrivato sulle note di “Wish you were here” dei Pink Floyd, una precisa richiesta della donna. Alla fine della messa invece è stato suonato il brano “Whiter shade of pale” dei Procol Harum. Presenti i familiari dell’attrice: i suoi due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, la nuora Clizia Incorvaia con la figlia Nina, l’ex marito Massimo Ciavarro. Le esequie sono state celebrate dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica, insieme a Don Fabrizio Gatta.

In precedenza e nelle ore che hanno portato poi all’ultimo saluto, Paolo Ciavarro aveva commentato così la scomparsa della genitrice. “Il dolore vivrà in me per tanto tempo. Il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile però anche la gioia e la bellezza di questo ultimo anno me li porterò dentro al cuore per sempre. Pur essendo terribili, questi due anni sono stati i più belli. Io e mio fratello abbiamo rimesso nostra madre al centro delle nostre vite. Non abbiamo perso un minuto, siamo stati insieme a lei e ci ha dato la forza di starle accanto. Il modo in cui ha affrontato la malattia, il suo atteggiamento… è stata incredibile. Il pensiero che mio figlio non avrà la nonna nella sua vita mi fa molto male. Se non ci fosse stato Gabriele, mamma non avrebbe lottato così. Sarà ancora più dura perché è stata una nonna meravigliosa”, ha chiosato.

Eleonora Giorgi è morta a 71 anni lunedì 3 marzo, nella clinica Paideia a Roma, dove era ricoverata da oltre un mese e dove veniva curata per le conseguenze di un tumore al pancreas.