Piacenza, fa innamorare una vedova e le dilapida il patrimonio giocando d'azzardo: quanti soldi ha speso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 50 anni è stato accusato di circonvenzione a Piacenza dopo aver ingannato una vedova per accedere al suo patrimonio. L’indagine è stata avviata grazie alla segnalazione dei dipendenti di Poste Italiane, insospettiti da movimenti finanziari sospetti.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno scoperto che l’uomo, fingendo di essersi innamorato della vittima, è riuscito a guadagnarsi la sua fiducia e ad accedere al suo patrimonio. La donna, recentemente rimasta vedova, è stata convinta di una possibile relazione sentimentale e ha versato oltre 50mila euro all’indagato.

Il gioco d’azzardo

L’uomo ha rapidamente sperperato il denaro al gioco d’azzardo e ha continuato a chiedere soldi alla vittima fino all’intervento degli investigatori. Una volta scoperta la truffa, i poliziotti hanno sequestrato preventivamente i rapporti economici della donna e dell’indagato, salvaguardando circa 22mila euro, l’ultimo denaro rimasto alla vittima.

Complicità e ulteriori indagini

Gli agenti hanno inoltre scoperto che l’uomo è riuscito ad avvicinare la vittima grazie alla collaborazione di un’altra donna, probabilmente la sua vera compagna. Questa, incontrando casualmente la vittima su un autobus e comprendendo il suo stato di solitudine, l’ha messa in contatto con il finto spasimante. In totale, il danno economico subito dalla vittima ammonta a circa 100mila euro.

Misure cautelari

Considerate le gravi condotte dell’uomo, l’Autorità giudiziaria ha disposto il divieto di dimora a Piacenza e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico. Sono in corso indagini per verificare se vi siano altre donne truffate con lo stesso metodo. L’accortezza del personale dell’ufficio postale è stata fondamentale per far emergere la vicenda, che altrimenti sarebbe rimasta sconosciuta alle istituzioni.

Fonte foto: IPA