Aurora Bellini morta sul traghetto per la Sicilia, aperta inchiesta: le accuse e la richiesta dell'autopsia

La procura di Torre Annunziata ha disposto un’autopsia sul corpo della 19enne Aurora Bellini, la studentessa morta sul traghetto che portava la sua classe in gita scolastica a Palermo. I magistrati hanno anche aperto un’inchiesta, per il momento a carico di ignoti, per chiarire le dinamiche della vicenda.

È stata aperta un’inchiesta, per chiarire cosa sia avvenuto nel corso della notte tra il 17 e il 18 marzo, quando Aurora Bellini, studentessa 19enne di Grosseto, ha prima accusato un malore a bordo del traghetto che stava portando la sua classe in gita a Palermo, e poi è deceduta.

Sarà la procura di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, a occuparsi del caso, visto che la morte della ragazza sarebbe avvenuta a poche miglia dalle coste campane, prima che potesse arrivare in ospedale a Sorrento.

Al momento l’inchiesta risulta a carico di ignoti. L’ipotesi principale per la morte della studentessa rimane un improvviso infarto.

Il malore e l’intervento della guardia costiera

Aurora Bellini avrebbe iniziato a sentirsi male al rientro in cabina, dove avrebbe dovuto trascorrere la notte. La sua compagna di stanza l’avrebbe vista accasciarsi a terra e avrebbe chiamato gli insegnanti.

Questi a loro volta avrebbero fatto avvertire i soccorsi. Poco dopo una motovedetta della guardia costiera ha raggiunto il traghetto e ha prelevato la ragazza, che aveva già perso coscienza.

L’imbarcazione avrebbe poi fatto rotta verso Sorrento, per raggiungere l’ospedale della città campana. Una volta arrivata a destinazione però, la studentessa era già morta.

Disposta l’autopsia sul corpo della studentessa

Il corpo di Aurora Bellini è stato trasportato prima a Castellammare di Stabia e poi a Nocera Inferiore. Qui saranno effettuati gli esami necessari per capire cosa sia accaduto durante la notte tra il 17 e il 18 marzo.

La procura di Torre Annunziata ha disposto anche un’autopsia, per chiarire ogni dubbio sulla morte della ragazza. L’esame sarà eseguito nei prossimi giorni, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Agi.

I genitori della ragazza sono stati allertati subito dopo la tragedia e hanno raggiunto Napoli. I compagni di classe della vittima sono in attesa di fare ritorno a Grosseto.