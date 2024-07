Salgono sul traghetto a Olbia nascondendo i nipoti nel bagagliaio dell'auto senza biglietto, denunciati

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un’insolita vicenda ha coinvolto una coppia di turisti trentini a Olbia, in Sardegna, al momento del rientro dalle vacanze. Non essendo riusciti a comprare i biglietti del traghetto di ritorno per i nipoti, i due hanno deciso di nasconderli nel bagagliaio dell’auto prima di salire sull’imbarcazione. Il piano è tuttavia sfumato: una volta scoperta, la coppia è rimasta a terra ed è stata multata.

I nipoti nascosti nel bagagliaio dell’auto sul traghetto a Olbia

Come riporta La Nuova Sardegna, poco prima della partenza il buffo escamotage è stato smascherato dall’addetto al controllo a bordo del traghetto.

Gli zii e i due nipoti sono così rimasti a terra, ricevendo anche una multa da 2000 euro per l’infrazione commessa.

Fonte foto: Tuttocittà.it La coppia si è imbarcata a Olbia, su un traghetto diretto a Livorno

La disavventura durante l’acquisto dei biglietti

Un tentativo di pagare i biglietti in precedenza c’era anche stato.

Lo scorso 28 giugno moglie e marito si erano infatti presentati alla biglietteria di Olbia con l’obiettivo di acquistare 4 ticket per il traghetto diretto a Livorno (una cabina più il trasporto dell’auto).

Il personale aveva quindi chiesto loro i documenti dei due minori (di 10 e 12 anni). La coppia aveva risposto di esserne sprovvista, contestando che nel viaggio d’andata non era stata avanzata tale richiesta: “Infatti siamo arrivati in Sardegna senza problemi“, avrebbero spiegato.

La biglietteria non ha ceduto e i due se ne sono andati con soli due biglietti al posto di quattro.

La scoperta e la multa

Il giorno dell’imbarco, quindi, i due turisti hanno nascosto i bambini nel bagagliaio del loro suv come se niente fosse.

Dopo aver superato i controlli di sicurezza ed essere arrivati sul ponte della nave, tuttavia, il personale di bordo ha chiesto ai quattro parenti di esibire i biglietti. A questo punto l’escamotage è stato scoperto. Zii e nipoti sono stati accompagnati a terra dalla polizia di frontiera aeromarittima. Per loro anche una multa salata: 2000 euro per il tentativo di imbarcazione senza i documenti necessari per il viaggio.