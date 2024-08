Incendio su un traghetto a Piombino, evacuate tramite gli scivoli 270 persone: fiamme nella sala motori

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Oltre 270 persone sono state fatte evacuare da un traghetto a Piombino per un principio di incendio che si è sviluppato a bordo. Secondo le prime informazioni riportate da Ansa, le fiamme avrebbero avuto origine nella sala macchine, ma sarebbero state domate prima che potessero provocare feriti. Il rogo ha però causato un’avaria ai comandi del portellone che non ha permesso lo sbarco dei passeggeri e ha reso necessario attivare le procedure d’emergenza, con la discesa a terra tramite gli scivoli.

L’incendio sul traghetto

Il traghetto interessato dall’emergenza, il Corsica Express three, della compagnia Corsica Sardinia Ferries, era partito da porto in provincia di Livorno in direzione isola d’Elba, quando a distanza di 15 minuti dalla partenza, intorno alle 15.15, è tornato indietro dopo che è stato segnalato del fumo proveniente dalla sala macchine.

Come comunicato dalla direzione marittima di Livorno le fiamme sono state fronteggiate nell’immediato, ma i danni causati dal fuoco all’impianto che comanda il portellone a poppa ha reso complicato lo sbarco dei passeggeri dopo il rientro in porto.

Fonte foto: ANSA

L’intervento dei vigili del fuoco sul traghetto interessato da un principio di incendio a Piombino

L’emergenza a Piombino

Mentre i 274 passeggeri sono stati fatti scendere tramite gli scivoli d’emergenza, i vigili del fuoco sono intervenuti in forze con tre squadre oltre che con tre autoscale, due carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l’elicottero Drago del reparto volo Vf di Cecina.

Fatti sbarcare tutti i passeggeri sono state avviati gli accertamenti del caso da parte della capitaneria, salita a bordo insieme a vigili del fuoco che con i tecnici stanno procedendo con i tentativi di sblocco del portellone del traghetto. Sul posto anche i carabinieri e il personale del 118.

Terminati controlli di sicurezza potranno essere fatte sbarcare per ultimo anche le auto rimaste all’interno del garage della nave.

Le dichiarazioni del presidente Giani

Sull’episodio sono arrivate anche le rassicurazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “Non risultano feriti di rilievo – ha scritto sulle pagine social riportando gli ultimi aggiornamenti – segnalato un passeggero con attacco di panico e uno con piccole escoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo”.

Secondo quanto riportato da La Nazione, entrambi i passeggeri avrebbero rifiutato il ricovero.