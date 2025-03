San Nicola la Strada, minaccia l'ex datore di lavoro con forbici e catene: arrestata per atti persecutori

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di origini cinesi è stata arrestata a San Nicola la Strada per atti persecutori nei confronti del suo ex datore di lavoro. L’arresto è avvenuto dopo che la donna, armata di forbici e catena, ha minacciato e aggredito l’uomo. L’intervento dei Carabinieri si è reso necessario per fermare l’escalation di violenza.

Una lunga serie di minacce e aggressioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la donna, una 50enne irregolare sul territorio nazionale, non ha mai smesso di minacciare e aggredire il suo ex datore di lavoro e i suoi ex colleghi dal giorno del suo licenziamento, avvenuto il 1 gennaio di quest’anno. I militari della Stazione di San Nicola la Strada sono intervenuti più volte presso l’attività commerciale per allontanarla.

Interventi ripetuti delle forze dell’ordine

La donna ha infastidito i clienti e minacciato i dipendenti, danneggiando anche gli involucri dei prodotti in vendita. In un’occasione, ha occupato un’area destinata al ristoro dei dipendenti, chiudendosi in una stanza e impedendo l’accesso. Anche in queste circostanze, l’intervento dei Carabinieri è stato necessario per allontanarla.

L’ultimo episodio e l’arresto

Nella giornata di ieri, su richiesta del titolare dell’esercizio commerciale, i militari dell’Arma sono intervenuti nuovamente. La donna, armata di forbici e catena, ha minacciato e aggredito l’ex datore di lavoro. Arrestata per atti persecutori, è stata condotta presso la casa circondariale di Secondigliano.

Fonte foto: IPA