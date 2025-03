Terni, perseguita una stimata professionista e viola il divieto di avvicinamento: arrestata 38enne stalker

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 38 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Piediluco per violazione del divieto di avvicinamento alla vittima. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, dopo che la donna si è presentata presso il luogo di lavoro della vittima, una stimata professionista di Terni, nonostante le misure cautelari emesse nei suoi confronti.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti, era stata sottoposta a misure cautelari che includevano il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l’applicazione di un braccialetto elettronico antistalking. Inoltre, le era stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Terni. Tuttavia, la donna ha continuato nella sua condotta persecutoria, presentandosi nuovamente presso il luogo di lavoro della vittima.

Intervento dei colleghi e delle forze dell’ordine

I colleghi della vittima hanno impedito alla stalker di accedere al luogo di lavoro e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I militari intervenuti sono riusciti a calmare la donna, che nel frattempo aveva anche danneggiato il braccialetto elettronico. Successivamente, è stata arrestata in flagranza di reato e trattenuta in camera di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima.

Situazione legale

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari. Fino a un’eventuale condanna irrevocabile, l’indagata deve essere considerata innocente.

Fonte foto: IPA