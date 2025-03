68enne evade dai domiciliari a Livorno e tenta un furto, arriva la polizia e scatta l'arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 68 anni è stato arrestato a Livorno per evasione dagli arresti domiciliari. L’arresto è avvenuto la sera del 19 marzo in Via San Simone, dove l’uomo è stato sorpreso mentre tentava un furto all’interno di un’autovettura. L’uomo è stato denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alle ore 21.35 del 19 marzo, il personale della Sezione Volante è intervenuto in Via San Simone a seguito di una segnalazione. Un uomo era stato visto scendere da un’autovettura parcheggiata in un cortile condominiale. L’individuo, identificato come un livornese del 1956, aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e un provvedimento di “detenzione domiciliare” violato più volte.

Perquisizione e arresto

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nelle tasche della giacca dell’uomo una pinza multiuso e 3 torce led a batteria. In considerazione di questi elementi, il livornese è stato arrestato per evasione e denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. È stato quindi condotto presso la Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno.

Importanza delle segnalazioni

La Polizia di Stato sottolinea l’importanza delle segnalazioni di illeciti da parte dei cittadini. Grazie a queste, negli ultimi due giorni sono state arrestate 2 persone e si è impedito il furto di un ciclomotore e di un’autovettura. Le segnalazioni possono essere inviate anche in forma anonima tramite l’App YouPol.

Procedimento penale in corso

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate in giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà dichiarare colpevole l’indagato.

Fonte foto: ANSA