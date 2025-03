Allerta meteo prorogata in Toscana, livello arancione fino a domenica 24: frane ed evacuazione zone isolate

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Prosegue l’allerta meteo in Toscana: il codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico è stato prorogato fino alle 14 del 24 marzo. La situazione resta delicata soprattutto nelle zone settentrionali e lungo il corso dei principali fiumi. Diverse aree sono ancora isolate e numerosi collegamenti marittimi sono stati cancellati.

Allerta meteo in Toscana

L’allerta meteo in Toscana è stata prorogata: il codice arancione resterà attivo fino alle 14 di domenica 24 marzo. La decisione è arrivata dopo che, nella giornata di sabato, si sono registrate ancora piogge abbondanti in molte zone della regione, in particolare nelle aree già colpite dal maltempo dei giorni scorsi.

Il livello di rischio riguarda soprattutto il reticolo idraulico minore, ossia i corsi d’acqua secondari, come l’Ema, il Mugnone e il Terzolle, già sotto osservazione da giorni. Le province più a rischio restano Firenze, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara.

Immagini dell’allerta meteo

Nella mattinata di oggi il presidente della Regione Eugenio Giani ha confermato che i fiumi maggiori si mantengono entro i livelli di sicurezza, ma non si escludono criticità nelle prossime ore, in particolare su terreni già saturi e soggetti a frane e smottamenti.

Zone isolate ed evacuazioni

Nonostante un parziale miglioramento delle condizioni meteo, rimangono ancora isolate numerose zone, in particolare nella Città metropolitana di Firenze. A Marradi risultano evacuate oltre 100 persone e altre 40 sono isolate, mentre a Barberino di Mugello ci sono 27 evacuati nella frazione di Bovecchio.

Anche a Dicomano si segnalano criticità: qui almeno 40 persone risultano ancora isolate. L’evento più grave delle ultime ore riguarda la frana che ha travolto una donna a Vinci, rimasta bloccata nel fango fino all’arrivo dei soccorritori.

La 48enne è stata portata in ospedale a Empoli in condizioni buone, ma l’episodio ha riacceso l’allerta sul rischio smottamenti. In molti comuni rimangono in vigore le ordinanze di chiusura delle strade secondarie, mentre continuano le attività di monitoraggio dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Rischio frane ancora alto

Il maltempo non ha colpito solo l’entroterra toscano. A causa del forte vento di scirocco e del mare agitato, sono stati cancellati diversi collegamenti marittimi verso le isole. Nella giornata di sabato sono state annullate quasi tutte le corse tra Piombino e Portoferraio, sull’Isola d’Elba, e tra Porto Santo Stefano e l’Isola del Giglio.

Secondo la protezione civile, il vento resterà forte anche nelle prossime ore, prolungando il disagio per residenti e turisti. Le previsioni parlano di un possibile miglioramento solo da lunedì, ma intanto rimane alto il rischio di frane lungo le colline e le aree montane della regione.

L’attenzione resta massima su Lunigiana, Garfagnana e Versilia, territori già colpiti da smottamenti negli ultimi giorni. La raccomandazione della protezione civile è di limitare gli spostamenti e di seguire le indicazioni delle autorità locali.