Spari in strada a Nettuno, ucciso 37enne pregiudicato con un colpo di pistola: assassino in fuga

Un uomo di 37 anni è stato ucciso con un colpo di pistola al petto per strada a Nettuno, sul litorale romano. La vittima si chiamava Cosimo Ciminiello ed era un pregiudicato con precedenti per droga. Sul posto la polizia che indaga su un possibile regolamento di conti legato alle piazze di spaccio.

L’agguato a Nettuno

L’agguato è avvenuto nella serata di domenica 23 marzo, in via Lucania, non lontano del parco Giovanni Palatucci, nel comune tra Roma e Latina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Ciminiello è stato giustiziato con un colpo di pistola al petto da un sicario che sarebbe poi fuggito su uno scooter.

Non è chiaro se il killer abbia agito da solo o con un complice. Inutili i soccorsi del personale del 118, la vittima è morta poco dopo.

I precedenti per droga

Ciminiello, originario di Modugno, in provincia di Bari, era conosciuto dalle forze dell’ordine perché pregiudicato per reati legati allo spaccio di stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima continuava a vendere droga a Nettuno attorno al parco comunale e alle case popolari dove è stato ucciso.

In un’altra piazza di spaccio del comune, a febbraio un altro 37enne era stato ferito alla gamba sinistra da colpi d’arma da fuoco sparati da un’auto in corsa. Un precedente vicino che indirizzerebbe gli investigatori verso la pista della guerra tra gruppi di pusher della zona.

Le indagini

Sul caso indagano gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla Procura di Velletri. Elementi utili all’inchiesta potrebbero arrivare dai rilievi della scientifica e dall’analisi delle immagini delle telecamere videosorveglianza in zona.

L’ipotesi è che l’omicidio in strada di Cosimo Ciminiello sia legato a una striscia di episodi di violenza nella vicina Aprilia e alle piazze di spaccio contese tra Nettuno e Anzio.