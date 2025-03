Scialpinisti travolti dalla valanga nel Tirolo austriaco a Solden vicino l'Alto Adige, due morti sotto la neve

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Due scialpinisti sono morti, travolti da una valanga, a Solden, nel Tirolo, non lontano dal confine con l’Alto Adige. Secondo la polizia austriaca, i due sono caduti in un crepaccio. Un’altra persona è rimasta sepolta sotto la neve, ma è stata liberata e trasportata in ospedale.

La valanga sulle Alpi dell’Otztal

Sono dunque tre le persone travolte dalla valanga sulle Alpi dell’Otztal in Tirolo. Facevano parte di un gruppo austriaco guidato da una guida alpina, come riporta il Kronen Zeitung.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 del mattino nel gruppo Gurgler, nella zona dello Schalfkogel (a 3.537 metri).

La località alpina di Solden, nella valle Otztal, nella regione austriaca del Tirolo

Secondo il Centro di controllo del Tirolo, un gruppo di sei alpinisti si trovava in quel momento nella zona dello Schalfkogel.

Due morti e una terza persona in salvo

I tre alpinisti che sono stati travolti dalla massa di neve, sono finiti in un crepaccio. Una terza persona è stata sepolta ma solo parzialmente ed è riuscita a dare l’allarme mentre purtroppo per gli altri due non c’è stato nulla da fare.

Sono scattate immediatamente le operazioni di soccorso: sono intervenute le squadre di soccorso alpino di Obergurgl e Solden, i cani da ricerca del soccorso alpino, due elicotteri di soccorso e l’elicottero della polizia Libelle Tirol.

La dinamica dell’incidente e l’identità delle vittime

L’esatta dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Non è nemmeno ancora stata resa nota l’identità delle vittime: non si sa nemmeno se siano morte perché rimaste sepolte sotto la neve oppure a causa della caduta nel crepaccio.