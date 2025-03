Shiva passa 48h con Le Iene e racconta la condanna per tentato omicidio: perché il rapper è tornato in libertà

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il format 48h de Le Iene, nella puntata di martedì 25 marzo, ha visto protagonista il rapper Shiva, condannato per tentato omicidio e recentemente tornato in libertà. Il cantante ha parlato con l’inviato Nicolò De Devitiis del “pomeriggio che gli ha cambiato la vita”, della detenzione in carcere e della revoca degli arresti domiciliari.

Perché Shiva è stato condannato per tentato omicidio

Il rapper Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, era stato arrestato nell’ottobre del 2023 e finito a processo per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione dopo che, a luglio, due persone che lo avevano aggredito erano rimaste ferite a colpi di pistola davanti allo studio di registrazione del cantante a Settimo Milanese.

Condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi, lo scorso 15 marzo la pena è stata ridotta in Appello a 4 anni e 7 mesi. I giudici hanno anche accolto la richiesta degli avvocati difensori di Shiva di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione davanti alla pg.

Fonte foto: ANSA

Andrea Arrigoni, in arte Shiva, al processo abbreviato per tentato omicidio presso il Palazzo di Giustizia a Milano, lo scorso mese di luglio.

Perché Shiva è tornato in liberta dopo la condanna

Nel servizio de Le Iene, Shiva ha spiegato perché è tornato in libertà: “Ho concordato uno sconto di pena in cambio di accettare la pena. Ho accettato il duplice tentato omicidio, l’ho fatto per mio figlio e i concerti”.

Il rapper ha poi aggiunto: “Ho voglia di mettermi in gioco, di lavorare e fare quello che mi piace. Ho voglia di cantare, di viaggiare”.

Shiva e il tentato omicidio

Shiva, con Nicolò De Devitiis, ha anche parlato dei fatti di luglio che hanno portato alla sua condanna per tentato omicidio.

Alla domanda dell’inviato de Le Iene sul perché non avesse sparato in aria dopo l’aggressione subita, il cantante ha risposto: “Perché comunque avevo intenzione di ferirli“.

In un incontro precedente con De Devitiis, Shiva aveva detto su quel pomeriggio che gli ha cambiato la vita: “Come fai a dire he ho sparato con l’intento di uccidere? Io non volevo ucciderli. Ho accettato il fatto di poterli lesionare“.

Guarda il servizio de Le Iene 48h con Shiva: