Principe Harry accusato di "molestie e bullismo" dalla presidente della fondazione di beneficenza Sentebale

Il principe Harry è stato accusato di “molestie e bullismo” da Sophie Chandauka, la presidente della fondazione di beneficenza Sentebale. Questo ente era stato fondato quasi vent’anni fa in onore di Lady Diana, sua madre. Il duca di Sussex si era già dimesso insieme al co-fondatore, il principe Seeiso del Lesotho.

Principe Harry accusato di molestie e bullismo: cos’è successo

Nuove disavventure per la Casa Reale e per il principe Harry. Questi si è prima dimesso dalla fondazione Sentebale e poi è stato accusato di “molestie e bullismo su larga scala”.

Secondo i ben informati, il rapporto tra la presidente e il fratello di William si erano deteriorati già da qualche anno, prima di giungere a queste accuse molto pesanti nei suoi confronti.

Il principe Harry, duca di Sussex

Le accuse della presidente di Sentebale

Sentebale è un ente di beneficenza che era stato fondato nel 2006 dal principe Harry e dal principe Seeiso del Lesotho. Negli ultimi tempi però si erano creati tensioni interne che sono poi sfociate in queste accuse.

A formularle è stata Sophie Chandauka, presidente del consiglio di amministrazione, che ha parlato, come detto, di molestie e bullismo e ha sostenuto che Harry abbia diffuso informazioni dannose senza preavviso, mettendo in difficoltà l’organizzazione. Secondo la presidente, si tratterebbe della storia di una donna, lei stessa, che ha osato denunciare questioni di cattiva amministrazione, debole gestione esecutiva, abuso di potere, bullismo, molestie, misoginia, misogynoir (una forma di odio, avversione o pregiudizio contro le donne di colore, ndr) e la copertura che ne è seguita”, ha dichiarato al Times.

Secondo la presidente, il legame di Harry con Sentebale non sarebbe reale ma solo un suo modo per sfruttare l’organizzazione per un ritorno d’immagine.

Le dimissioni e i motivi della scelta

Una delle gocce che ha fatto traboccare il vaso poi è forse da attribuire a un episodio datato aprile 2023. Durante un evento di beneficenza a Miami, Meghan Markle avrebbe chiesto a Chandauka di spostarsi durante una foto di gruppo. Quest’ultima non avrebbe preso di buon occhio il comando come le pressioni su di lei per difendere pubblicamente Meghan.

Grosse divergenze erano poi sorte anche nella gestione dell’organizzazione. Per Chandauka la fondazione andava riorientata, spostata su problemi come il cambiamento climatico e la disuguaglianza economica. Inoltre la donna volveva rafforzare la sede africana, tutte mosse che non stavano troppo a genio al principe. Per giunta tardavano ad arrivare nuovi finanziamenti, situazione questa che ha aggravato la crisi.

Il principe Harry ha quindi provato a rimuovere dal suo incarico Chandauka che però se n’è accora e ha avviato un’azione legale, portando i due fondatori ad annunciare le loro dimissioni. I due si sono detti “devastati e scossi” e hanno ammesso che “il rapporto tra i fiduciari della fondazione e la presidente del consiglio è crollato oltre ogni possibilità di recupero”. Harry insomma potrebbe tornare a Sentebale solo se la Chandauka si dimettesse, insieme al resto del consiglio.