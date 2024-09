Il principe Harry vuole tornare a Londra ma c'è l'ostacolo William: spunta un "piano di riabilitazione"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il principe Harry potrebbe essere pronto a tornare a Londra. Un evento non senza problemi, viste le tensioni con il fratello William. Nonostante queste, Harry sembra determinato a rientrare nel Regno Unito e sta elaborando una sorta di “piano di riabilitazione” per riconquistare il favore della famiglia reale e del pubblico britannico.

Il principe Harry vuole tornare a Londra

Negli ultimi tempi, si è diffusa la notizia che il principe Harry starebbe cercando di rientrare in Gran Bretagna, insoddisfatto della sua vita a Montecito e delle relazioni a Hollywood.

Secondo fonti vicine al duca di Sussex, Harry avrebbe iniziato a cercare il supporto di vecchi amici e alleati di fiducia, persone che lo hanno conosciuto prima del suo allontanamento dalla famiglia reale.

Fonte foto: ANSA I fratelli Harry e William in abiti formali

Non si tratterebbe, almeno per ora, di un ritorno definitivo, ma di un soggiorno prolungato, durante il quale Harry potrebbe iniziare a lavorare per ricostruire i rapporti con la sua famiglia, specialmente con il fratello William.

Il piano di riabilitazione

Il piano di Harry per tornare a Londra è stato descritto dai media britannici come un vero e proprio “piano di riabilitazione”. Secondo alcune fonti, l’idea sarebbe quella di riavvicinarsi alla famiglia reale in modo discreto e graduale, partecipando a eventi di basso profilo e senza cercare pubblicità.

Questo approccio potrebbe permettergli di dimostrare il suo valore e di riconquistare la fiducia del pubblico britannico. Il successo del piano dipende in gran parte dalla possibilità di riconciliarsi con William, con cui Harry non parla da tempo.

Il rapporto tra i due fratelli è rimasto teso, come dimostrato anche dall’ultimo incontro avvenuto in occasione del funerale dello zio, dove i due hanno mantenuto le distanze.

Cosa succederebbe con il suo ritorno

Se il principe Harry riuscisse nel suo intento di tornare a Londra, potrebbero aprirsi nuovi scenari per la famiglia reale.

Alcuni osservatori ritengono che un ritorno di Harry, se gestito con discrezione e senza clamore mediatico, potrebbe migliorare l’immagine della monarchia e rafforzare l’unità familiare.

Se i due fratelli riusciranno a superare le loro divergenze, Harry potrebbe gradualmente riassumere un ruolo, seppur marginale, all’interno della famiglia reale. In caso contrario, il suo ritorno rischia di creare ulteriori divisioni e tensioni all’interno della corte già affaticata dalla malattia del Re.