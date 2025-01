Harry e Meghan a Los Angeles nonostante gli incendi, restano in casa a Montecito: sono sotto shock

Le fiamme che stanno devastando la contea di Los Angeles non si fermano né davanti al lusso di Hollywood né tantomeno davanti a gradi di nobiltà. Tra le ville in pericolo per gli incendi scoppiati nel sud della California c’è anche la residenza del principe Harry e Meghan Markle, a Montecito. Duca e duchessa del Sussex al momento non sembrano intenzionati ad abbandonare la loro sfarzosa proprietà, che potrebbe però essere minacciata presto dalla forza distruttiva dei roghi.

Villa di Harry e Meghan a rischio

Secondo quanto appreso dalla Bbc, Harry e Meghan hanno affermato di essere ”scioccati” per gli incendi che stanno incenerendo diverse località della contea di Los Angeles.

La loro residenza da oltre 14 milioni di dollari a Montecito, una delle zone più esclusive della California, si troverebbe in un’area “ad alto rischio“, secondo quanto dichiarato dal portavoce di una delle principali compagnie elettriche locali, citato dal The Mirror, e presto potrebbe anche rimanere senza corrente.

Fonte foto: ANSA

La devastazione degli incendi scoppiati a Los Angeles

Stando alle dichiarazioni raccolte dalla stampa inglese, la coppia, insieme ai figli Archie e Lilibet, di cinque e tre anni, sarebbe stata invitata a lasciare la residenza, ma al momento avrebbe dichiarato di monitorare “attentamente gli sviluppi”.

Gli incendi a Los Angeles

Il vasto incendio che da due giorni sta infuriando a Los Angeles e dintorni è stato definito il “più distruttivo della storia” della città: ha causato finora 5 vittime, l’evacuazione di almeno 137mila persone e oltre 10mila edifici distrutti o in pericolo, con circa 350mila abitazioni rimaste senza elettricità.

Circa seimila gli ettari andati in fiamme tra le zone di Altadena e Pasadena, San Fernando Valley, e soprattutto Palisades, tra Malibu e Santa Monica.

Hollywood in fiamme

Le fiamme stanno minacciando le zone più esclusive di Los Angeles e rischiano di fare finire in cenere buona parte di Hollywood con i luoghi più rappresentativi del cinema e dello star system americano: dalla Sunset Boulevard alla Wall of Fame, dall’Hollywood Bowl al Dolby Theatre, fino all’iconica scritta sulle colline della città.

Tra i quartieri interamente evacuati, quelli di Brentwood, dove ha casa la vice-presidente Kamala Harris, e di Pacific Palisades, dove vivono Steven Spielberg e Bradley Cooper.

Ben Affleck, Jamie Lee Curtis e Maria Shriver sono alcune delle star costrette a evacuare, mentre Leighton Meester e Adam Brody, Paris Hilton e Billy Crystal invece tra coloro che hanno visto le proprie ville distrutte dal fuoco.