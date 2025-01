Hollywood evacuata per gli incendi a Los Angeles, almeno 5 morti: rinviate le nomination ai Premi Oscar

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Los Angeles continua a bruciare. Sale a 5 il bilancio delle vittime accertate negli incendi che hanno messo in ginocchio la metropoli californiana. Le fiamme sono arrivate a minacciare anche il distretto di Hollywood e i residenti del quartiere hanno ricevuto l’ordine di evacuazione. Alla luce della situazione catastrofica, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che la cerimonia di nomination agli Oscar sarà posticipata di due giorni. Nel complesso, circa 1.500 edifici della “città degli angeli” sono stati divorati dal fuoco e oltre 100 mila abitanti sono stati costretti a fuggire dalle proprie abitazioni.

Dopo i principali roghi che si sono sviluppati martedì 7 gennaio sulle colline di Pacific Palisades e nella parte Nord-Ovest di Los Angeles, nella giornata successiva ad essere colpita è stata soprattutto Hollywood Hills.

Come riportato da Il Post, il nuovo incendio (chiamato “Sunset fire“) ha coinvolto un’area di circa un chilometro quadrato, divampando in prossimità dei sentieri e delle abitazioni che si trovano tra Mulholland Drive e Hollywood Boulevard, due tra i luoghi più iconici del quartiere noto in tutto il mondo per la sua produzione cinematografica.

Fonte foto: ANSA I resti di un’abitazione bruciata giacciono davanti a una casa in fiamme in un’area colpita dall’incendio Palisades, a Malibu

Come dichiarato dal sindaco Karen Bass nel corso di una conferenza stampa, Los Angeles è stata spazzata da ”venti della forza di un uragano, combinati con condizioni di estrema siccità”.

Nel tentativo di contenere le fiamme, sono stati utilizzati anche aerei antincendio. Nelle ultime ore (diversamente dai giorni scorsi) i mezzi hanno potuto prendere il volo, grazie alle migliori condizioni legate alla diminuzione delle raffiche di vento.

Al momento si contano 5 morti, ma le autorità temono di rinvenire altre vittime tra i resti dei roghi.

L’emergenza fa seguito a quanto avvenuto lo scorso dicembre, quando diversi vip – tra cui la cantante Cher – erano stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di un altro grosso incendio nell’area di Malibù Canyon.

La decisione dell’Hollywood Academy sulle nomination agli Oscar

Alla luce della situazione, l’Academy di Hollywood ha annunciato che la cerimonia delle nomination agli Oscar, inizialmente prevista il 17 gennaio, sarà posticipata al prossimo 19 gennaio.

In una mail inviata ai suoi membri, la famosa istituzione cinematografica ha motivato la scelta, esprimendo le proprie condoglianze “a coloro che sono stati colpiti dagli incendi devastanti nella California del sud”.

L’Accademia ha anche spiegato che il termine ultimo per le votazioni sarà esteso di altri due giorni, perché molte delle anteprime dei film programmate per questa settimana sono state cancellate o rimandate.

La 97esima edizione degli Oscar si terrà invece il prossimo 3 marzo, all’interno del Dolby Theater di Los Angeles.

Nessun italiano coinvolto

Parlando con l’Ansa, la console generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini ha spiegato che “nessun italiano è rimasto ferito o coinvolto in situazioni gravi per l’incolumità fisica” nei roghi in California.

“Abbiamo notizie di nostri concittadini che hanno perso la casa, danneggiata o distrutta dalle fiamme, o che sono stati evacuati, ma nessuno ci risulta ferito”, ha aggiunto la funzionaria dagli Stati Uniti.

Il consolato risulta temporaneamente chiuso “per garantire l’incolumità dei dipendenti e anche perché si trova vicino alla zona con avviso di evacuazione nel comune di Santa Monica”, ha inoltre sottolineato Valentini.