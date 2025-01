Enorme incendio a Nord di Los Angeles in California: evacuate 40 mila persone, dichiarato lo stato d'emergenza

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Inferno in California, a Nord di Los Angeles, dove un grosso incendio ha distrutto oltre 500 ettari di terreno, portando all’evacuazione 40 mila persone. A essere particolarmente colpita è la zona residenziale di Pacific Palisades, abitata da molte star di Hollywood, tra Santa Monica e Malibu: sono circa 13 mila le strutture ancora minacciate dal fuoco, ulteriormente alimentato dalla tempesta di vento che in queste ore sta interessando la parte meridionale dello Stato americano. L’amministrazione del presidente Joe Biden ha già dichiarato lo stato d’emergenza e ha approvato i primi aiuti federali a sostegno delle aree colpite.

L’incendio a Nord di Los Angeles, in California: 40 mila evacuati

I vigili del fuoco del Dipartimento di Los Angeles sono al lavoro in diverse zone per tentare di contenere i roghi, ormai fuori controllo.

Stando a quanto comunicato dalle autorità locali, circa 26 mila persone in oltre 10 mila abitazioni continuano a essere minacciate dal fuoco. Lo riporta il Corriere della Sera.

Fonte foto: ANSA L’incendio a Pacific Palisades, in California

I media statunitensi hanno anche riferito dell’impiego di aerei antincendio, per cercare di contenere il più possibile il disastro.

Lunghe file di automobili hanno intasato le principali autostrade dopo l’evacuazione di oltre 40 mila persone, con grossi problemi di traffico per i soccorsi anche a causa dei veicoli abbandonati lungo il tragitto.

La zona abitata da molte star di Hollywood

Sono numerose le celebrità di Hollywood che vivono nella zona minacciata dal fuoco: da Tom Hanks a Steven Spielberg, passando per Bradley Cooper.

L’attore James Woods ha condiviso sul suo profilo X un video dell’incendio che ha raggiunto la sua villa, con immagini spaventose del fuoco che imperversa.

Nel frattempo, oltre 180 mila utenze nella contea di Los Angeles sono rimaste senza elettricità a causa dei roghi. Alcune scuole della città sono state costrette a rimanere chiuse.

Le parole del presidente Joe Biden

“Vengo informato frequentemente sugli incendi nella zona ovest di Los Angeles – ha fatto sapere il presidente degli Usa Joe Biden, attraverso un comunicato – Io e il mio team siamo in contatto con i funzionari statali e locali e abbiamo offerto tutta l’assistenza federale necessaria per contenere i terribili incendi nelle Pacific Palisades”.

Una prima sovvenzione per l’assistenza agli incendi in favore dello Stato della California è già stata approvata dall’agenzia federale per le emergenze (Fema), come comunicato dalla Casa Bianca.

Nella giornata di mercoledì 8 dicembre Biden sarà a Santa Monica per visitare i luoghi colpiti dal disastro, in una delle zone più popolose di tutti gli Stati Uniti.