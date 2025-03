Giovani fuori controllo a Brescia, 7 arresti per tentato omicidio e risse: il video dei violenti pestaggi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti in carcere e uno ai domiciliari il bilancio di un’operazione della Squadra mobile di Brescia contro un gruppo di giovani accusati di tentato omicidio, rapina e altri reati. Gli episodi di violenza si sono verificati nella zona della stazione ferroviaria e nel centro storico della città.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno eseguito sei misure cautelari in carcere e una agli arresti domiciliari nei confronti di sette giovani. Gli indagati sono accusati di una serie di reati, tra cui tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza privata e danneggiamento.

Scene di violenza

Gli episodi di violenza si sono verificati principalmente nella zona della stazione ferroviaria e nel centro storico di Brescia. In un caso, una persona è stata ridotta in fin di vita dopo essere stata colpita con una coltellata al gluteo, una bottigliata in testa e stordita con un taser. In altre occasioni, durante le aggressioni sono state utilizzate mazze da baseball, bastoni, spray urticanti e cocci di bottiglia.

Risse e perquisizioni

In due circostanze, gli indagati hanno provocato una rissa nel centro storico, utilizzando complementi di arredo dei locali e dei negozi del posto. Durante le violenze, le vittime sono state spesso rapinate e in alcuni casi hanno riportato lesioni molto gravi. Nel corso delle perquisizioni, sono state sequestrate armi giocattolo e circa 100 grammi di hashish.

Fonte foto: IPA