Come funziona l'abbonamento Prime di Ryanair, cosa comprende e quanto costa

La compagnia aerea Ryanair ha lanciato il suo servizio Prime, contenente sconti in abbonamento. Il programma “permette agli abbonati che volano 12 volte all’anno di risparmiare fino a 5 volte il costo dell’abbonamento da 79 euro“. Il pacchetto è limitato a soli 250 mila abbonati, in base all’ordine di iscrizione.

Come funziona e quando costa l’abbonamento Prime di Ryanair

L’abbonamento ha una durata di 12 mesi e costa 79 euro. Tra i vantaggi, posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno (una ogni mese) riservate: il fine è quello di garantire agli abbonati Prime le migliori occasioni di volo tutto l’anno.

La società irlandese ha stimato che gli abbonati Prime che volano 12 volte all’anno andranno a risparmiare fino a 420 euro, quindi oltre 5 volte il costo della sottoscrizione.

Risparmieranno 105 euro anche gli abbonati abituati a volare solo 3 volte all’anno.

Al termine del periodo contrattuale l’abbonamento si rinnoverà automaticamente.

La compagnia fa sapere che “l’iscritto verrà espressamente informato tramite e-mail del rinnovo automatico 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale corrente”.

Naturalmente, si potrà scegliere di non rinnovare la propria iscrizione, e utilizzare il servizio fino alla scadenza attuale. Se si desidera, dunque, si potrà disattivare il rinnovo automatico, senza alcun costo aggiuntivo.

Come scritto nelle FAQ di Ryanair, i soci Prime potranno prenotare voli in partenza solo durante i 12 mesi di abbonamento. I restanti vantaggi non saranno trasferiti nemmeno in caso di rinnovo.

Vantaggi e risparmi anche per il compagno di viaggio

La compagnia aerea numero 1 un Europa offre ai passeggeri l’iscrizione Ryanair Prime tramite il proprio sito. Basterà accedere al proprio account myRyanair e pagare la quota di abbonamento. Inoltre, i membri potranno aggiungere un Ryanair Prime Companion, ovvero un compagno di viaggio al loro account, in fase di processo di registrazione, pagando una quota aggiuntiva.

I soci Ryanair Prime potranno prenotare fino a 12 posti gratuiti per loro e altri 12 per l’accompagnatore Ryanair Prime in file designate su voli specifici. Se non disponibili, l’assegnazione dei posti sarà applicata casualmente.

Tutte le prenotazioni Ryanair Prime vanno effettuate tramite l’account dell’iscritto myRyanair. Le email con le offerte esclusive saranno inviate solo all’indirizzo associato.

Tra i vantaggi:

mail con offerte esclusive

tariffe scontate Ryanair Prime , per cui i membri possono prenotare un numero illimitato di voli, e se applicabile, per il proprio Ryanair Prime Companion a seconda delle disponibilità

, per cui i membri possono prenotare un numero illimitato di voli, e se applicabile, per il proprio Ryanair Prime Companion a seconda delle disponibilità assicurazione di viaggio, e se applicabile, anche il suo compagno di viaggio avrà automaticamente una copertura assicurativa di viaggio per tutti i voli del Gruppo Ryanair

Le parole di Dara Brady, CMO di Ryanair

Il CMO di Ryanair Dara Brady ha spiegato per chi è pensato il nuovo servizio: “Ryanair offre da quattro decenni le tariffe più basse e i migliori servizi in Europa, ora stiamo ampliando la nostra leadership sui prezzi con il lancio del nostro entusiasmante nuovo programma di sconti in abbonamento – Ryanair Prime”.