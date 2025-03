Cambiano le regole del bagaglio a mano da Ryanair a EasyJet, le dimensioni corrette per evitare multe

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Da marzo 2025 cambiano le regole per il bagaglio a mano a bordo di diverse compagnie aeree. Le novità riguardano soprattutto Ryanair, ma anche EasyJet e Ita Airways. Con nuove misure più rigide, chi viaggia dovrà fare molta attenzione a dimensioni, peso e modalità di check-in per evitare penali salate (fino a 70 euro) al momento dell’imbarco.

Bagaglio a mano su voli Ryanair: cosa cambia

Per i voli Ryanair sarà ancora consentito portare gratuitamente un solo bagaglio piccolo in cabina, da collocare sotto il sedile. Ma attenzione alle dimensioni massime consentite:

40x20x25 cm per uno zainetto

per uno zainetto 25x20x40 cm per una borsa o custodia laptop

Chi supera queste misure rischia una multa al gate fino a 70 euro.

Chi sceglie le tariffe Regular o Flexi Plus può portare con sé anche un secondo bagaglio a mano, con dimensioni massime 55x40x20 cm e peso massimo di 10 kg, da riporre nella cappelliera.

I vantaggi inclusi:

Posto prenotato

Imbarco prioritario

Check-in gratuito in aeroporto

Carta d’imbarco digitale

Check-in solo da app: le novità da maggio

Dal maggio 2025, Ryanair introdurrà un altro importante cambiamento: obbligatorio il check-in via app e carta d’imbarco digitale. I passeggeri che arriveranno in aeroporto senza aver completato il check-in online dovranno pagare fino a 60 euro. Le carte stampate a casa saranno ancora valide, ma non sarà più possibile stampare la carta al banco check-in.

La compagnia consiglia inoltre di presentarsi al gate almeno 40 minuti prima della partenza, per evitare ritardi o costi di riprenotazione.

Le regole di EasyJet

Anche EasyJet prevede un solo bagaglio a mano piccolo gratuito, da collocare sotto il sedile, con queste caratteristiche:

45x36x20 cm (ruote e maniglie comprese)

(ruote e maniglie comprese) Peso massimo: 15 kg

Per portare un bagaglio a mano grande (massimo 56x45x25 cm, 15 kg), da riporre nella cappelliera, serve:

Aggiungere l’opzione in fase di prenotazione

Essere iscritti a easyJet Plus

Aver prenotato un posto “Up Front” o con più spazio

Chi viaggia con la tariffa Flexi può portare il bagaglio grande solo se c’è disponibilità in cabina, altrimenti verrà imbarcato gratuitamente in stiva. Chi sfora le misure o non ha prenotato l’opzione vedrà il bagaglio imbarcato con costi extra.

Ita Airways: attenzione al peso

Per chi vola con Ita Airways, resta possibile portare un bagaglio a mano in cabina con queste misure:

55x35x25 cm , comprese maniglie e rotelle

, comprese maniglie e rotelle Peso massimo: 8 kg

A bordo è ammesso anche un accessorio extra (zainetto, borsetta o custodia laptop) di 45x36x20 cm. In caso di voli affollati, il bagaglio a mano potrà essere ritirato al gate per l’imbarco in stiva, ad eccezione dei voli intercontinentali. Lo staff rilascerà una ricevuta per il ritiro a destinazione.