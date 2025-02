Ryanair elimina rotte da Roma e Italia verso l'Europa nel 2025, compagnia verso l'aumento dei prezzi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ryanair annuncia significativi tagli alle rotte europee nel 2025, inclusi voli da Roma in Italia, a causa dell’aumento delle tasse voluto dall’Ue. I tagli riguarderanno vari Paesi, fra cui anche Germania, Spagna, Danimarca e Francia, con cancellazioni all’aeroporto di Fiumicino a partire da aprile. Il Ceo Michael O’Leary ha criticato la nuova tassa sui passeggeri economici, definendola “folle”.

ryanair rotte italia roma 2025

Ryanair cancella rotte da Roma nel 2025

L’aumento delle tasse sui voli imposto dall’Unione Europea ha portato Ryanair a prendere le contromisure a partire dal 2025, anno in cui verranno cancellate numerose rotte europee.

Una decisione altamente prevedibile, poiché la compagnia low cost irlandese aveva già manifestato il proprio disappunto nei confronti di queste misure. Purtroppo, anche l’Italia dovrà fare i conti con queste modifiche, con i voli in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Fonte foto: ANSA

Il Ceo di Ryanar, Michael O’Leary

La risposta di Ryanair alle tasse Ue

A confermare la situazione il Ceo Michael O’Leary, il quale ha espresso chiaramente che molti voli saranno sospesi o modificati, il che causerà non pochi disagi per chi dipende dall’aereo per i propri spostamenti.

La compagnia ha cercato di aprire un confronto con i diversi governi già a partire da gennaio, ma, a quanto pare, non ha ricevuto riscontri adeguati. Di conseguenza, ha deciso di procedere con l’eliminazione di alcune rotte, spiegando che questa mossa è necessaria per ridurre i costi.

O’Leary ha espresso il proprio disappunto per l’aumento della tassa sui passeggeri in classe economica, ritenendola una misura insensata e “folle”.

I Paesi coinvolti a parte l’Italia

Oltre all’Italia, Ryanair ha deciso di apportare significativi tagli in diverse nazioni, tra cui Germania, Spagna, Danimarca e Francia. La Spagna, però, sembrerebbe essere la più colpita, con una riduzione del traffico del 18%, corrispondente a circa 800mila posti in meno su 12 rotte.

Le cancellazioni riguarderanno le tratte per Jerez e Valladolid, mentre la base di Santiago verrà chiusa. Le Asturie, Saragozza, Santander e Vigo registreranno una drastica diminuzione dei voli.

Anche la Danimarca subirà un colpo, con l’eliminazione di vari collegamenti per Aalborg a partire da marzo e la chiusura della base di Billund.

La Germania vedrà a sua volta una riduzione del 12% dei voli, con almeno 22 rotte cancellate e un forte calo dei collegamenti all’aeroporto internazionale di Amburgo, che perderà il 60% dei servizi. Le basi di Dresda, Dortmund e Lipsia verranno chiuse, mentre la Francia sperimenterà una riduzione simile.

L’Italia pagherà dazio attraverso Roma Fiumicino. Saranno introdotte infatti nuove tariffe a partire dal primo aprile e uno dei vettori di Ryanair verrà eliminato.