Ryanair chiede 15 mila euro a un passeggero del volo Dublino - Lanzarote: perché pretende il risarcimento

Ryanair ha richiesto 15mila euro di risarcimento a un passeggero che, il 9 aprile, ha causato il dirottamento del volo FR7124 Dublino – Lanzarote. L’incidente ha provocato spese aggiuntive e disagi per 160 passeggeri, trasferiti forzatamente a Porto. L’azienda, che adotta una politica di tolleranza zero verso tali comportamenti, ha avviato un’azione legale per recuperare i costi.

Cosa ha fatto il passeggero sul volo Dublino-Lanzarote

La compagnia aerea low cost ha quindi avviato una causa legale contro il passeggero che, con il suo comportamento irresponsabile, ha interrotto il volo Ryanair FR7124 da Dublino a Lanzarote lo scorso 9 aprile.

Protagonista di un atteggiamento definito “inaccettabile”, il soggetto ha obbligato il volo a deviare verso Porto, causando un pernottamento forzato e disagi a 160 persone, che hanno perso un’intera giornata della loro vacanza.

Il volo Ryanair da Dublino a Lanzarote era stato costretto all’atterraggio d’emergenza a Porto

Il risarcimento richiesto da Ryanair

In tutti i casi di comportamenti problematici a bordo dei propri aerei, la compagnia adotta una severa politica di tolleranza zero.

“È inaccettabile che i passeggeri, molti dei quali in partenza con la famiglia o gli amici per godersi una rilassante vacanza estiva, subiscano inutili disagi e riducano il tempo di vacanza a causa del comportamento indisciplinato di un passeggero” si legge nella nota di Ryanair.

Per questo motivo, la compagnia ha confermato che intende perseguire azioni legali con una richiesta di risarcimento di 15mila euro.

Le spese impreviste, derivanti dal comportamento del passeggero indisciplinato, sono state quindi così quantificate, fra costi di atterraggio, oneri di pernottamento e altri esborsi a carico dei passeggeri.

Il monito della compagnia aerea

L’impressione è che Ryanair voglia elevare questo caso a monito per il futuro, mostrando le pesanti ripercussioni a cui si va incontro se si compromette la buona riuscita dei propri viaggi aerei.

“Questo dimostra solo una delle tante conseguenze che i passeggeri che interrompono i voli dovranno affrontare come parte della politica di tolleranza zero di Ryanair” ha affermato un portavoce della compagnia.

“Speriamo che questa azione scoraggi ulteriori comportamenti del genere sui voli in modo che i passeggeri e l’equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso”.