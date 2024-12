La classifica delle compagnie aeree, in calo ITA Airways e Ryanair: quali sono le migliori

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La classifica annuale delle migliori compagnie aeree, stilata da AirHelp, incorona Brussels Airlines come miglior vettore. Ottimi risultati per l’Europa, che piazza ben sei realtà nella top ten. Male Ita Airways, che precipita al 65° posto, retrocedendo di 29 posizioni rispetto al 2023. Ryanair, regina delle low cost, si ferma al 53° posto.

Quali sono le migliori compagnie aeree

L’AirHelp Airlines Score 2024 ha preso in considerazione 109 compagnie, tra le quali 36 new entry rispetto alla valutazione del 2023.

La società leader nel campo dell’assistenza passeggeri e risarcimenti aerei ha valutato tre parametri ovvero puntualità, gestione dei reclami e, per la prima volta, l’opinione diretta dei passeggeri.

Classifica delle prime 10 compagnie aeree

L’analisi si è basata su dati raccolti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024, integrati da migliaia di interviste ai passeggeri.

Questa la composizione della top ten:

Posizione Compagnia aerea Punteggio 1 Brussels Airlines 8,12 2 Qatar Airways 8,11 3 United Airlines 8,04 4 American Airlines 8,04 5 Play 7,89 6 Austrian Airlines 7,89 7 LOT Polish Airlines 7,84 8 Air Arabia 7,58 9 Widerøe 7,55 10 Air Serbia 7,53

Entrando nel dettaglio, Brussels Airlines conquista il primo posto con un punteggio complessivo di 8,12 grazie all’equilibrio tra un servizio eccellente e una gestione efficace dei reclami.

Per la prima volta, la compagnia belga supera Qatar Airways, da anni in vetta. La qatariota, pur scalzata dal podio, mantiene il secondo posto grazie agli elevati standard di servizio per i passeggeri (8,9) e alla puntualità (8,2).

Chiude il podio United Airlines, che conquistando la medaglia di bronzo guadagna terreno grazie a miglioramenti nella puntualità (7,8)

Segue American Airlines, in quarta posizione, che migliora notevolmente rispetto al 7° posto dello scorso anno.

La Top Ten viene completata, come detto, dalla forte presenza europea: oltre a Brussels Airlines, spiccano l’islandese Play (5° posto), Austrian Airlines (6° posto), LOT Polish Airlines (7° posto), la norvegese Widerøe (9° posto) ed Air Serbia (10° posto).

Le compagnie low cost

Va male, in classifica, il segmento delle low cost a causa di scioperi, ritardi e cancellazioni che hanno influito pesantemente sulle performance di vettori come Wizzair, Ryanair, Volotea ed easyJet, tutti relegati nella parte bassa della classifica. In particolare, queste compagnie si sono posizionate rispettivamente al 53°, 54°, 71° e 82° posto, evidenziando i limiti del modello low cost nel garantire standard qualitativi competitivi.

Che succede alle italiane

In Italia, Air Dolomiti si distingue per la sua crescita, scalando 10 posizioni e rientrando nella top 30 mondiale. Un risultato che testimonia l’impegno costante della compagnia nel migliorare l’esperienza dei passeggeri.

Di contro, Ita Airways registra un calo significativo, scendendo di 29 posizioni rispetto al 2023 e attestandosi al 65° posto, lontana dai principali operatori europei come Iberia (15° posto) e partner come Air France (22°).

Le peggiori compagnie aeree del 2024

Di seguito le 10 compagnie aeree che hanno registrato il peggior punteggio e che si sono piazzate in fondo alla classifica:

Posizione Compagnia aerea Punteggio 100 SKY express 4,86 101 Air Mauritius 4,84 102 TAROM 4,82 103 IndiGo 4,80 104 Pegasus Airlines 4,73 105 El Al Israel Airlines 4,60 106 Bulgaria Air 4,59 107 Nouvelair 4,48 108 Buzz 4,45 109 Tunisair 3,63