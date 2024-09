Hostess di Ita Airways ha un malore in volo: Gabriella Cario morta davanti ai passeggeri, volo sospeso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gabriella Cario, hostess di 56 anni, è morta a causa di un malore improvviso durante un volo Ita Airways da Reggio Calabria a Roma Fiumicino. Originaria di Sabaudia, l’assistente di volo aveva accusato un malessere prima dell’imbarco ma aveva deciso di non sottoporsi a controlli medici per tornare a casa. In aereo le sue condizioni sono peggiorate drasticamente e nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta. Il volo è stato sospeso e i passeggeri sono stati evacuati mentre il personale sanitario del 118 interveniva.

Hostess si sente male in volo: morta a 56 anni

Un malore improvviso è stato fatale per Gabriella Cario, hostess di 56 anni in forza alla Ita Airways. La donna è deceduta mentre era in servizio su un volo da Reggio Calabria a Roma Fiumicino.

Secondo diverse testate locali, la donna aveva avvertito un senso di malessere prima di imbarcarsi, ma aveva deciso di non sottoporsi a verifiche mediche. Una volta sul velivolo le sue condizioni sono drasticamente peggiorate.

Fonte foto: ANSA

La vittima si chiamava Gabriella Cario, assistente di volo di Ita Airways: aveva 56 anni

Il tragico evento è avvenuto sotto gli occhi dei passeggeri, che hanno assistito impotenti. Il volo è stato annullato e si è optato per l’evacuazione della totalità dei passeggeri, mentre sull’aereo agivano gli operatori del 118.

Chi era la vittima Gabriella Cario

L’assistente di volo Gabriella Cario lavorava per la compagnia Ita Airways. I problemi sarebbero iniziati già nel primo pomeriggio di sabato: la 56enne si trovava al gate per l’imbarco, quando ha iniziato a sentirsi poco bene.

La voglia di rientrare a casa dai propri familiari le ha fatto scegliere di salire comunque a bordo del volo Ita AZ1156 da Reggio Calabria a Roma, evitando di approfondire il suo stato di salute.

Tuttavia, con il passare del tempo le sue condizioni sono rapidamente deteriorate e la situazione è degenerata fino alla sua morte, sopraggiunta in pochi minuti.

Disagi per il volo Ita Airways

Il tragico avvenimento ha causato disagi all’aeroporto di Reggio Calabria. Il volo è stato immediatamente interrotto e tutti i passeggeri sono stati evacuati per permettere l’intervento del personale medico del 118. I protocolli di soccorso sono stati attivati, ma purtroppo i tentativi di rianimazione sono stati vani per l’assistente di volo.

I passeggeri e i colleghi dell’hostess di Sabaudia sono rimasti profondamente scossi, assistendo a quei momenti drammatici e alla perdita della loro compagna di lavoro.

Il volo, inizialmente cancellato, è stato successivamente riprogrammato dalla compagnia aerea di bandiera e ha ripreso il suo viaggio verso Roma Fiumicino in serata.