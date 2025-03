Come funziona Ryanair Prime per sconti ai passeggeri, quanto costa il nuovo programma della compagnia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ryanair ha lanciato il servizio Prime, un nuovo programma di sconti in abbonamento che permette agli abbonati che volano 12 volte all’anno di risparmiare fino a 5 volte il costo dell’abbonamento Prime. Sono inoltre previsti vantaggi come posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno.

Quanto costa Ryanair Prime

Il costo dell’abbonamento Prime è di 79 euro e dura 12 mesi. Gli abbonati che volano 12 volte all’anno risparmieranno fino a 420 euro (cioè oltre 5 volte il costo dell’abbonamento di 79 euro).

Anche gli abbonati che volano solo 3 volte all’anno risparmieranno 105 euro, un importo in ogni caso superiore superiore al costo dell’abbonamento Prime con la compagnia aerea.

Fonte foto: ANSA

Il costo annuale dell’abbonamento viene rinnovato automaticamente ogni 12 mesi, a meno che il membro non decida di disattivare il rinnovo automatico prima della scadenza.

Ryanair Prime è limitato a 250.000 abbonati, è disponibili in base all’ordine di iscrizione, che può essere effettuata direttamente sul sito della compagnia aere.

Cosa prevede Ryanair Prime

Notizie interessanti dunque per chi è abituato a viaggiare molto e prendere spesso l’aereo. Il nuovo abbonamento pensato da Ryanair, infatti, prevede agevolazioni e sconti per i cosiddetti frequent flyer.

Prime garantisce l’accesso esclusivo alle offerte sui voli, posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita a ogni volo e 12 offerte esclusive all’anno (cioè una ogni mese) riservate.

“Ryanair Prime è un nuovo programma di sconti in abbonamento pensato per i viaggiatori frequenti che vogliono volare regolarmente ma non vogliono spendere troppo per farlo”, ha detto Dara Brady, Ceo Ryanair.

A chi è rivolto il programma

Il servizio è disponibile esclusivamente per i residenti di alcuni paesi europei, tra cui l’Italia. Possono iscriversi solo i passeggeri maggiorenni, in possesso di un account myRyanair e che abbiano pagato la quota annuale.

I cittadini europei con più di 70 anni non possono beneficiare della copertura medica, mentre i residenti di alcuni paesi come Svizzera, Turchia e Israele non possono iscriversi al programma.

