Prodi e l'aggressione alla giornalista Lavinia Orefici, Nicola Porro all'attacco col video del servizio

Il confronto acceso tra Romano Prodi e la giornalista Lavinia Orefici è tornato al centro dell’attenzione dopo la messa in onda, a Quarta Repubblica, del video dell’episodio avvenuto nei giorni scorsi. Nelle immagini mandate in onda durante il programma condotto da Nicola Porro si vede l’ex presidente del Consiglio rispondere bruscamente a una domanda e compiere un gesto fisico contestato dalla cronista.

Lavinia Orefici e la presunta aggressione

Il contesto risale a un incontro pubblico nel quale Orefici aveva chiesto a Prodi un commento sulla citazione del Manifesto di Ventotene da parte della premier Giorgia Meloni.

Secondo la versione fornita dalla giornalista, l’ex presidente del Consiglio avrebbe risposto con tono aggressivo e, nel mezzo dello scambio, avrebbe compiuto un gesto inappropriato toccandole una ciocca di capelli.

Romano Prodi durante lo scontro con Lavinia Orefici

La versione di Prodi e la replica in tv

Prodi ha smentito l’accaduto parlando all’Ansa, sostenendo di aver semplicemente appoggiato una mano sulla spalla della giornalista in risposta a una domanda che riteneva priva di fondamento. La diffusione del filmato da parte di Quarta Repubblica, secondo Porro, dimostrerebbe che il gesto è stato invece più invadente di quanto ammesso dall’ex premier.

Durante la puntata del 24 marzo, Porro ha ricostruito l’episodio, mostrando un fermo immagine tratto dal video e dando spazio alla stessa Orefici per raccontare quanto accaduto.

La giornalista ha spiegato di essersi sentita offesa e di non aver mai vissuto un’esperienza simile in anni di lavoro, anche come inviata all’estero.

A colpirla, ha aggiunto, non è stato solo il gesto fisico ma anche il tono paternalistico e aggressivo con cui era stata liquidata una domanda posta con rispetto.

Il caso sui social

Il video trasmesso da Rete 4 ha suscitato nuove reazioni anche sui social, dove numerosi utenti hanno espresso solidarietà alla giornalista e criticato il comportamento dell’ex premier.

Al centro del dibattito c’è la discrepanza tra la versione di Prodi – che ha parlato di un semplice tocco sulla spalla – e le immagini che, secondo Mediaset, mostrerebbero un gesto più invasivo.

Le polemiche si sono estese anche al silenzio di alcune testate e dell’Ordine dei Giornalisti, accusati da alcuni commentatori di non aver preso posizione.