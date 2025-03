SONDAGGIO - Franceschini propone una legge per dare ai figli solo il cognome della madre: sei d'accordo?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dario Franceschini, colonna della segreteria del Pd ed ex ministro della Cultura, è finito al centro di uno scontro politico e mediatico dopo aver proposto una legge per dare ai figli che nasceranno il cognome della madre.

Il senatore ha motivato il suo slancio come “risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle diseguaglianze di genere”.

Immediate le reazioni dell’opposizione, da Matteo Salvini (“Ma certo, cancelliamoli dalla faccia della terra questi papà”) a Galeazzo Bignami (“Quindi invece che il cognome del padre gli diamo il cognome del nonno“).

Registrata una tenue – se non praticamente assente – difesa del Pd, la proposta di Franceschini è stata criticata anche dagli alleati, come Alessandra Maiorini del M5S (“Evidentemente sfugge quanto sia stato difficile già lavorare alla giustapposizione dei cognomi di entrambi i genitori”) e Carlo Calenda di Azione (“Altre priorità non ne abbiamo? Boh”).

E voi cosa ne pensate? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.