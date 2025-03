Altro che cognome della madre, le donne guardano lo stipendio: 6600 euro in meno all'anno rispetto agli uomini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La proposta di Dario Franceschini di dare ai figli solo il cognome della madre ha fatto tornare d’attualità la situazione delle donne in Italia nel contesto lavorativo. In media, sia nel settore pubblico che in quello privato, lo stipendio delle donne è inferiore di circa 6600 euro rispetto a quello degli uomini.

Stipendio delle donne: quanto guadagnano in meno rispetto agli uomini

Il Corriere della Sera ha riportato l’ultimo Rapporto Inps (del settembre 2024), che prende in esame le retribuzioni lorde dei dipendenti pubblici e privati (esclusi i lavoratori domestici e agricoli).

Dal documento è emersa una profonda disparità tra generi: nel 2023 la retribuzione media lorda dei dipendenti (pubblici e privati) è stata di 28.766 euro per gli uomini e di 22.162 per le donne. La differenza di stipendio, quindi, è stata pari a 6.604 euro in meno per le donne.

Dario Franceschini del Partito Democratico: è del senatore ed ex ministro della Cultura la proposta di dare ai figli solo il cognome della madre.

La proposta di Franceschini sul cognome della madre per i figli

Il senatore del Pd, nonchè ex ministro, Dario Franceschini ha lanciato la proposta di dare ai figli solo il cognome della madre.

Secondo Franceschini, si tratta di “una cosa semplice” ed è anche “un risarcimento per un’ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle disuguaglianze di genere”.

Le reazioni alla proposta sul cognome della madre ai figli

Dura è stata la reazione di Matteo Salvini, che sui social ha commentato così la proposta di Dario Franceschini sul dare solo il cognome della madre ai figli: “Ecco le grandi priorità della sinistra italiana: invece del doppio cognome, togliere ai bimbi il cognome del padre! Ma certo, cancelliamoli dalla faccia della terra questi papà, così risolviamo tutti i problemi. Ma dove le pensano ste idee geniali?“.

Perplessità per l’idea del senatore Pd sono arrivate anche dal M5S. Alessandra Maiorino, vicepresidente del M5S in Senato, ha detto che ha fatto un “salto sulla sedia quando ho visto la proposta di Franceschini”.

Critico anche Carlo Calenda: “Altre priorità non ne abbiamo? Boh”.