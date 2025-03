Rubano carne nascondendola sotto le gonne e minacciano i commessi: due donne arrestate per rapina a Monza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate per rapina a Monza dopo aver tentato di fuggire con merce rubata da un supermercato. L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 24 marzo 2025, quando le due donne, di etnia rom, sono state sorprese a nascondere prodotti sotto le loro lunghe gonne.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la segnalazione è giunta alla Centrale Operativa della Questura di Monza e Brianza da parte del personale del supermercato ALDI di viale Lombardia. Un equipaggio della Squadra Volante, già in pattugliamento nella zona, è intervenuto prontamente, notando le due donne litigare con altre persone e tentare la fuga.

Arresto e dinamica dei fatti

Una delle due donne è stata immediatamente bloccata dagli agenti, lasciando cadere 21 confezioni di carne e altra merce per un valore di circa 100,24 euro. Gli accertamenti hanno rivelato che le due avevano nascosto diversi generi alimentari sotto i vestiti e, dopo aver oltrepassato le casse, erano state fermate dai dipendenti del supermercato. In risposta, le donne hanno spinto e minacciato di morte gli addetti, sfruttando la confusione per tentare la fuga.

Conseguenze legali

Una delle due donne, una cittadina rumena di 24 anni con precedenti per furto e rapina, è stata arrestata per rapina impropria. Informata l’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza, l’arrestata, essendo in stato di gravidanza, è stata collocata presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Il 26 marzo, il GIP del Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma a giorni alterni.

