Furti in pasticceria e supermercato, rapina per un monopattino: 4 minori arrestati a Barletta dopo 20 colpi

Quattro giovani di Barletta sono stati arrestati per rapina e furto aggravato in seguito a tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bari. Le operazioni, condotte dalla Polizia di Stato della BAT, sono avvenute tra dicembre 2024 e gennaio 2025 a causa di una serie di episodi criminali.

Indagini e arresti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari e svolte dalla Squadra di P.G. del Commissariato di P.S. di Barletta. I giovani, già noti alle autorità per precedenti reati, avevano violato più volte le misure di Collocamento in Comunità, dimostrando una persistente attività criminale.

Elementi probatori

Gli investigatori hanno raccolto prove significative riguardo a due furti avvenuti tra fine dicembre e inizio gennaio in una pasticceria e un supermercato di Barletta. La Procura dei Minori ha quindi richiesto e ottenuto la traduzione dei giovani presso un Istituto Penale Minorile, a causa dei danni ingenti causati durante i furti.

Ulteriori accuse

Gli investigatori hanno anche identificato il quarto membro del gruppo responsabile di una rapina avvenuta il 3 dicembre, in cui un diciassettenne è stato aggredito e derubato di preziosi e un monopattino elettrico. In totale, oltre venti episodi delittuosi sono stati attribuiti al gruppo in diverse composizioni.

Proseguimento delle indagini

Le autorità continuano a indagare su altri eventi delittuosi simili avvenuti a Barletta nei mesi scorsi. La posizione degli indagati è ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e non possono essere considerati colpevoli fino a una sentenza definitiva.

