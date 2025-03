Linkem sotto attacco informatico, violati anche i dati della carta di credito dei clienti

Linkem è stata vittima di un attacco informatico, che ha visto violati i dati personali di alcuni clienti, comprese le carte di credito. Il marchio, leader nei servizi con tecnologia FWA e di proprietà del Gruppo Tiscali (ora Tesselliss) ha pubblicato una comunicazione a riguardo e inviato un SMS informativo ai diretti interessati.

Ecco il messaggio che l’azienda ha pubblicato nella propria Area riservata e via SMS:

“Gentile Cliente,

Ci preme informarti riguardo un incidente che ha coinvolto la nostra Area Clienti: abbiamo infatti rilevato un attacco informatico che ha interessato i dati di alcuni Clienti.

Non appena identificato l’incidente informatico, abbiamo prontamente adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per ridurne al minimo gli effetti, impegnandoci, con il supporto di esperti del settore e delle autorità competenti, fra cui l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ad identificare le modalità dell’attacco e mettere in atto immediate azioni correttive per tutelare gli interessi dei nostri Clienti.

Ti informiamo che allo stato attuale l’Area Clienti è stata completamente sanificata e ripristinata”.