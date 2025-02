Cyber attacchi di hacker filorussi contro siti di colossi italiani: Leonardo, Fininvest e Banca d'Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

​Negli ultimi giorni, l’Italia è stata bersaglio di una serie di cyber attacchi condotti da hacker filorussi, che hanno preso di mira siti web di importanti enti e aziende nazionali, tra cui Leonardo, Fininvest e la Banca d’Italia. Questi attacchi hanno l’obiettivo di rendere inaccessibili i servizi online attraverso un sovraccarico di richieste. Intervenuta l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

I cyber attacchi degli hacker

È giunta al quinto giorno di fila la campagna di attacchi hacker che ha interessato diversi settori chiave del Paese, tra cui quello governativo, dei trasporti, finanziario, energetico e della difesa.

Gli attacchi sono stati condotti dal gruppo filorusso noto come NoName057(16), attivo dal marzo 2022 e già responsabile di numerosi attacchi informatici contro paesi considerati ostili alla Russia.

Per il quinto giorno consecutivo, un gruppo di hacker filorussi ha portato avanti dei cyber attacchi contro diversi siti italiani

l’obiettivo del gruppo, che utilizza principalmente la tecnica DDoS come forma di protesta politica, è quello di interrompere l’operatività dei siti web bersaglio, causando danni all’immagine delle istituzioni e alle attività quotidiane degli utenti.

I siti colpiti

Tra i bersagli principali degli attacchi degli hacker filorussi figurano aziende di rilievo come Leonardo, attiva nel settore della difesa e dell’aerospazio, la Banca d’Italia, l’Autorità dei Trasporti, Edison, Fininvest e Parmalat.

In particolare, i siti di Leonardo ed Edison risultano attualmente non raggiungibili a causa degli attacchi in corso. L’ACN ha informato tempestivamente le entità coinvolte.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha attivato tutte le procedure necessarie per supportare le organizzazioni colpite, fornendo loro assistenza tecnica e strategie per contrastare o limitare gli attacchi in corso.

Cos’è l’attacco DDoS

Gli attacchi perpetrati dal gruppo NoName057(16) sono di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), una tecnica che consiste nell’inviare un elevato numero di richieste simultanee a un sito web, saturandone le risorse e rendendolo inaccessibile agli utenti legittimi.

Sebbene questo tipo di attacco non comprometta direttamente i dati sensibili o i sistemi interni delle organizzazioni, causa disservizi significativi, soprattutto quando colpisce infrastrutture critiche.

Ecco perché la prevenzione e la mitigazione di tali attacchi richiedono sistemi di difesa avanzati e una costante sorveglianza da parte delle autorità competenti, come sta avvenendo negli ultimi giorni.