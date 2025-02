Nuovi cyber attacchi di hacker filorussi contro Comuni e Regioni: da Catania alla Puglia, chi è stato colpito

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Proseguono i cyber attacchi da parte degli hacker filorussi a siti web italiani. Nella giornata di martedì 25 febbraio sono stati scelti, come obiettivi, gli enti locali: i portali istituzionali di diversi Comuni, Regioni e Province risultano inaccessibili perché sotto attacco DDos. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha già avviato azioni per ripristinare il traffico ai siti web colpiti.

Cyber attacchi da hacker filorussi: enti locali italiani nel mirino

Nono giorno di cyber attacchi da parte di hacker filorussi: i cybercriminali hanno preso di mira diverse istituzioni italiane, concentrandosi principalmente sugli enti locali.

Infatti, sono stati segnalati attacchi informatici a Regioni, Comuni e Province.

Fonte foto: iStock

Gli attacchi da parte degli hacker filorussi proseguono ormai da nove giorni

Tutti gli attacchi sono stati rivendicati dagli hacker filorussi appartenenti al gruppo NoName057. I filorussi hanno avviato gli attacchi informatici a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Università di Marsiglia lo scorso 5 febbraio.

Un discorso giudicato “russofobo” e che aveva scatenato la reazione della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, e di Mosca.

Le Regioni e i Comuni colpiti

Nella giornata del 25 febbraio, gli enti locali italiani oggetto di cyber attacchi da parte degli hacker filorussi sono stati i seguenti:

Comune di Bologna

Comune di Catania

Comune di Padova

Comune di Verona

Provincia di Caltanissetta

Provincia di Enna

Provincia di Ragusa

Provincia di Siracusa

Provincia di Trapani

Regione Puglia.

Tutti i siti degli enti locali colpiti, a causa dell’attacco hacker, risultano momentaneamente non raggiungibili.

Nei giorni precedenti l’attacco è stato rivolto al sito personale della Presidente Meloni, ma anche a Edison, Fininvest, Parmalat, Banca d’Italia, Leonardo e Autorità dei trasporti.

Il 24 febbraio, invece, sono stati colpiti da cyber attacchi i siti delle Regioni Emilia Romagna, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte, Toscana Liguria, Lazio e quelli dei Comuni di Roma, Milano, Taranto, Varese, Bergamo e Portoferraio.

Si tratta di attacchi DDos

Gli attacchi informatici messi in atto dagli hacker filorussi sono infatti dei DDos.

Acronimo di Distributed Denial of service, questo tipo di cyber attacco mira a bloccare l’accessibilità dei siti web. Lo scopo principale di un attacco DDoS è infatti quello di rallentare gravemente o impedire del tutto il traffico a un sito.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si è subito mossa per ripristinare il traffico ai siti istituzionali degli enti colpiti. I siti infetti con i quali sono stati avviati gli attacchi sono già stati individuati, in modo da avviare misure per rimettere in funzione i portali colpiti.