X down venerdì 28 marzo 2025, problemi per sito e app che non funzionano: cosa succede all'ex Twitter

X è andato in down venerdì 28 marzo: il social network di Elon Musk ha vissuto un blackout mondiale, con numerosi utenti incapaci di visualizzare post o ricevere aggiornamenti nel feed. Il sito specializzato Downdetector ha rilevato un’impennata nelle segnalazioni di malfunzionamenti, che hanno coinvolto non solo l’Italia, ma anche diverse altre nazioni.

X down, l’ex Twitter non funziona

Un venerdì nero quindi per Elon Musk e il suo X, la piattaforma un tempo nota come Twitter, che è andata in down con problemi segnalati da tutto il mondo.

Il social network ha presentato criticità intorno alle 19,30 italiane, raggiungendo un picco (almeno per quanto riguarda le segnalazioni) alle ore 20. Il blackout, come accade ormai sempre da qualche anno a questa parte, è stato riportato dal sito specializzato Downdetector.

L’annuncio ufficiale di X

Il down è stato confermato ufficialmente da X, con una pagina specifica caricata al posto della homepage del sito, ovviamente indisponibile.

A corredo dell’immagine evocativa di un cono gelato caduto in terra e sciolto, un messaggio particolare: “Io urlo. Tu urli. Tutti urliamo… per far sì che sistemiamo questa pagina. Smetteremo di fare battute e riporteremo tutto in funzione presto”.

Il blackout di due settimane prima

La piattaforma social di proprietà di Elon Musk ritorna quindi ad avere problemi dopo il down globale che aveva già mandato in crisi gli utenti due settimane prima. I disservizi erano iniziati in quel caso la mattina, intorno alle 10:30 italiane, per poi aumentare verso le ore centrali con un picco alle 13:30.

I ripetuti malfunzionamenti sono particolarmente significativi poiché X è generalmente considerata una piattaforma stabile, che non soffre abitualmente di questi problemi.

Infatti, quando altre app come Facebook o Instagram vanno offline, gli utenti tendono a lamentarsi proprio su X, che invece ultimamente è diventato il protagonista dei malfunzionamenti.

Elon Musk e l’attacco hacker

Dopo l’episodio precedente, Elon Musk aveva dichiarato che dietro al disservizio c’era stato un massiccio attacco informatico, più grande rispetto a quelli abitualmente fronteggiati dai suoi sistemi. Secondo Musk, l’attacco era stato orchestrato con molte risorse, suggerendo che potrebbe aver coinvolto un grande gruppo o addirittura uno Stato.

Newsweek aveva poi riportato che era stato il gruppo hacker Dark Storm Team a rivendicare l’attacco DDoS che aveva bloccato gli accessi a X. Il collettivo, noto per attacchi sofisticati, è legato a ideologie filo-palestinesi. Musk aveva confermato che l’offensiva era pervenuta da indirizzi IP situati nell’area dell’Ucraina.