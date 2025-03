X di Elon Musk down, problemi per il vecchio Twitter in tutto il mondo: sito e app non funzionano

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Come segnalato da molti utenti nelle ultime ore, X, il social di proprietà di Elon Musk, è in down. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno difatti condiviso le proprie esperienze con i malfunzionamenti dell’ex Twitter, che ha smesso di funzionare sia da desktop che da mobile, impedendo l’accesso o non aggiornando il feed dei contenuti.

X in down: problemi per l’ex Twitter

Secondo il sito DownDetector, nella giornata di oggi – lunedì 10 marzo 2025 – X, il social di proprietà di Elon Musk, è andato incontro a una serie di interruzioni intermittenti nel servizio, impedendo a migliaia di utenti in tutto il mondo di accedere alla piattaforma.

Sembra che X (precedentemente noto come Twitter) abbia riscontrato problemi significativi diverse volte nel corso della giornata, come evidenziato dalle segnalazioni degli utenti, che in diverse fasce orarie hanno evidenziato problemi di accesso e di visualizzazione dei contenuti.

Fonte foto: ANSA Elon Musk, proprietario di X (ex Twitter), social media in down da diverse ore, come riportato da migliaia di utenti

Nel pomeriggio sono arrivate infatti decine di migliaia di segnalazioni solo dagli utenti degli Stati Uniti, i quali affermano di non essere riusciti a caricare nemmeno il sito web del social media.

I problemi in Italia

Come detto, i problemi di X si sono verificati in tutto il mondo. In Italia, le segnalazioni sono iniziate poco dopo le 10 di mattina e sono continuate per tutto il pomeriggio.

Diverse migliaia di utenti hanno segnalato problemi sia all’app per dispositivi mobili che al sito web, con impossibilità di accedere o di caricare i contenuti del proprio feed.

“Sono ore che X non funziona, più o meno dalle 10 di questa mattina – ha scritto un utente su DownDetector, segnalando i malfunzionamenti – e non si hanno notizie dal suo patron. Chissà quale altro stravolgimento starà approntando per questa piattaforma che non si riconosce più!”.

La risposta della piattaforma di Elon Musk

L’ultima grande interruzione di X si è verificata nell’agosto 2024, quando il 66% degli utenti ha segnalato problemi con l’app, il sito Web e la connessione al server.

Nonostante le numerose richieste di spiegazioni avanzate sia da utenti che da diverse testate, né la piattaforma né il suo proprietario hanno al momento rilasciato dichiarazioni in merito al down o spiegato le cause dei malfunzionamenti.

In attesa che il sito di Elon Musk riprenda a funzionare correttamente, molti utenti stanno utilizzando Bluesky, un social nato proprio da Twitter e diventato poi indipendente dopo l’arrivo di Elon Musk.