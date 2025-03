Attacco hacker dietro al down di X, Elon Musk lancia l'allarme dopo i problemi: "C'è dietro un Paese intero"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dietro al down di X, il popolare social network che fu Twitter e che sta avendo diversi problemi nella giornata di lunedì 10 marzo, ci sarebbe un attacco hacker. A rivelarlo è stato il suo proprietario, Elon Musk. Secondo l’uomo più ricco al mondo ci potrebbe essere addirittura un intero Paese dietro a questo tentativo di sabotare il sito.

X down, l’allarme di Elon Musk

Giornata complicata per la piattaforma X.com. Il social network ha vissuto un lunedì nero: come segnalato da tanti utenti in giro per il mondo che provavano a utilizzarlo sia da desktop che da mobile, sussistevano diversi malfunzionamenti sia nell’accedere ai contenuti che nell’aggiornamento del feed.

Il numero uno del vecchio Twitter, Elon Musk, ha imputato tutto ciò a un vasto attacco hacker. Lo ha fatto scrivendo un post proprio sulla piattaforma e facendo chiarezza sulla situazione, pur lanciando anche alcune frecciatine.

Attacco hacker all’ex Twitter: chi c’è dietro

“C’è stato (e ancora c’è) un massiccio attacco informatico contro X. Noi siamo attaccati ogni giorno, ma questo in corso è stato fatto con molte risorse. E un grande gruppo coordinato oppure una nazione intera è coinvolta. Stiamo monitorando…” ha scritto il magnate proprietario anche di Space X, tra le altre cose.

Il gruppo di hacker Dark Storm Team avrebbe rivendicato, su Telegram e come riporta Newsweek, un attacco DDoS alla piattaforma. Non si tratta del primo attacco del Team di Dark Storm che anzi è uno dei più noti in questo campo e si caratterizza per intromissioni nei vari siti sempre più complicate e sofisticate. Secondo Orange Cyberdefense, il gruppo filo-palestinese è stato formato nel 2023. Solo un mese fa aveva promesso di scatenare un’ondata di attacchi informatici sui siti web governativi dei paesi della Nato, di Israele e delle nazioni che sostengono Israele.

I pirati informatici insomma si sarebbero presi subito la responsabilità di aver bloccato gli accessi a X a numerosi utenti.

Notizia in aggiornamento…