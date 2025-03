Operaio 23enne arrestato a Monza dopo aver rapinato una ragazza e aver rubato una bici da 4 mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Monza per rapina e furto in seguito a un’operazione della Polizia. Gli arresti sono stati eseguiti nella mattinata di venerdì 21 marzo dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arrestato è un cittadino pakistano di 23 anni, domiciliato in provincia, accusato di diversi episodi di rapina e furto aggravato ai danni di passanti. L’uomo, che lavorava regolarmente come operaio in un’azienda in Brianza, era in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Nel 2022, si era reso responsabile di un grave episodio di rapina in concorso con altri due soggetti nei pressi della stazione ferroviaria di Lissone. In quell’occasione, aveva avvicinato una giovane vittima con il pretesto di provare le scarpe che indossava e, dopo averla minacciata e aggredita, si era impossessato del portafoglio custodito nello zaino. Inoltre, si era reso responsabile del furto con destrezza di una bici elettrica del valore di oltre 4.000 euro, senza usare violenza. L’uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Secondo arresto

Nella stessa giornata del 21 marzo, gli agenti della Questura hanno rintracciato e arrestato un cittadino italiano di 25 anni, residente a Monza. L’arrestato deve scontare la pena della reclusione di 3 anni e 7 mesi per diversi episodi criminali, tra cui rapina, furto, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, commessi a Monza e Provincia. Anche quest’ultimo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.

Fonte foto: IPA