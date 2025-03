Ruba superalcolici in un supermercato a Como e minaccia con la siringa, fuga termina in un torrente: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini di origine srilankese sono stati arrestati a Como per rapina e furto in un supermercato. Gli arresti sono avvenuti sabato pomeriggio quando i due hanno cercato di sottrarre superalcolici per un valore complessivo di oltre 400 euro, minacciando il personale con una siringa.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto è avvenuto quando una volante dell’U.P.G.S.P. di Como è stata inviata presso un supermercato di via Carloni. Un 43enne dello Sri-Lanka, irregolare sul territorio e con svariati precedenti, aveva rubato una decina di bottiglie di superalcolici per un valore di più di 300 euro. Per fuggire, ha minacciato la guardia con una siringa.

Intervento della polizia

I poliziotti, ricevute le descrizioni, hanno intercettato il 43enne mentre correva sulla linea ferroviaria tra la stazione di Como Borghi e via Ambrosoli, per poi calarsi nel torrente. Raggiunto, è stato portato in Questura dove sono emersi i suoi precedenti e l’irregolarità sul territorio. Nello zaino sono state trovate 10 bottiglie di liquori, restituite al supermercato, e una siringa sequestrata.

Secondo furto e arresto

Lo stesso pomeriggio, un secondo furto è avvenuto nel medesimo supermercato. Un 49enne, anch’egli dello Sri-Lanka e irregolare, ha tentato di rubare superalcolici per un valore di 125 euro. Gli agenti lo hanno fermato ancora all’interno del negozio. Portato in Questura, è stato denunciato per furto aggravato e per la sua posizione irregolare.

Conseguenze legali

Le posizioni amministrative dei due srilankesi saranno esaminate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Como. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Como.

