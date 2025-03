Vanno in discoteca ubriachi a Como e vengono cacciati, per vendetta danneggiano il locale: denunciati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani di 18 anni, residenti in Svizzera, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Como per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e ubriachezza molesta. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica all’entrata di una discoteca di via S. Abbondio, dove i due, in evidente stato di alterazione alcolica, hanno danneggiato strutture esterne del locale.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto intorno alle tre del mattino tramite il numero di emergenza 112. Le forze dell’ordine sono state allertate per la presenza di due giovani che, in stato di ebbrezza, stavano danneggiando due gazebo e un ombrellone all’esterno della discoteca.

Comportamento dei giovani

I due ragazzi, uno di origini italiane e l’altro spagnole, erano stati precedentemente allontanati dal locale per aver infastidito gli altri avventori. Una volta fuori, hanno iniziato a inveire contro gli addetti alla sicurezza, sfogando la loro rabbia sulle strutture esterne del locale.

Denuncia e conseguenze

Gli agenti, giunti sul posto, hanno faticato a contenere la reazione violenta dei due giovani, caratterizzata da spintoni, pugni e calci. Nonostante ciò, sono riusciti a portarli in Questura. Dopo aver raccolto la denuncia della proprietà del locale, i due sono stati denunciati in stato di libertà. Le loro posizioni saranno esaminate dalla Divisione di Polizia Anticrimine per determinare le sanzioni amministrative più appropriate. Maggiori dettagli su Como.

