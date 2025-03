Daspo per un totale di 71 anni, nei guai 19 ultrà del Manduria: pugno di ferro del Questore, cos'è accaduto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 19 sanzioni il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Taranto, dove un gruppo di ultrà del Manduria è stato colpito da Daspo per aver organizzato un corteo non autorizzato. Il provvedimento è stato emesso per motivi di sicurezza pubblica.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha emesso il provvedimento del Daspo nei confronti di 19 ultrà della squadra di calcio del Manduria. L’episodio risale al 9 marzo scorso, quando prima dell’inizio dell’incontro di calcio “UG Manduria Sport – Soccer Massafra”, una cinquantina di tifosi, appartenenti al gruppo ultrà della squadra locale, ha organizzato un corteo di protesta senza le necessarie autorizzazioni.

Il corteo non autorizzato

Il corteo, che ha causato un grave disagio per l’ordine e la sicurezza pubblica e notevoli problemi alla circolazione, è partito da un chiosco abituale ritrovo dei tifosi per dirigersi verso lo stadio, distante più di un chilometro. Durante la manifestazione, alcuni tifosi, travisati da sciarpe e cappucci, hanno acceso fumogeni e fatto esplodere piccoli petardi.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Grazie alla predisposizione dei servizi di ordine pubblico delle Forze dell’Ordine, è stato evitato l’incontro tra il gruppo degli ultrà Manduriani e quelli della squadra ospite, giunti allo Stadio “Di Mitri” alla spicciolata.

Indagini e provvedimenti

Le indagini condotte dal personale del locale Commissariato, che ha analizzato meticolosamente le immagini delle videoriprese della Polizia Scientifica e dei sistemi di videosorveglianza lungo il percorso, hanno permesso di individuare tra i partecipanti al corteo 19 ultrà, molti dei quali già noti alle Forze dell’Ordine. Questi sono stati denunciati in stato di libertà per l’organizzazione e lo svolgimento di una riunione in luogo pubblico senza il necessario preavviso alle Autorità competenti, con l’aggravante di aver commesso il fatto in occasione di manifestazioni sportive.

Notifica del DASPO

Nei giorni scorsi, il personale della Divisione Anticrimine della Questura jonica ha notificato la misura di prevenzione agli ultrà identificati durante il corteo. Dei 19 Daspo, per un totale di 71 anni, tredici sono con obbligo di firma. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Taranto.

Fonte foto: IPA