Fasano-Brindisi, Daspo di 5 anni per il tifoso che lanciò una bottiglietta colpendo un calciatore

È di 5 Daspo e misure cautelari il bilancio delle indagini della Polizia di Stato dopo la partita tra Fasano e Brindisi. I provvedimenti sono stati emessi a seguito degli episodi di violenza avvenuti il 9 marzo scorso.

Provvedimenti emessi dal Questore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Brindisi, Giampietro Lionetti, ha emesso 5 Daspo nei confronti dei tifosi ritenuti responsabili dei gravi episodi. Nei giorni scorsi, gli agenti della Questura hanno notificato i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive e la misura cautelare dell’obbligo di firma per due di questi tifosi.

Identificazione dei responsabili

Le indagini condotte dalla Digos e l’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine hanno permesso di identificare un tifoso brindisino, a cui è stato comminato un Daspo di 5 anni. L’uomo è stato ritenuto responsabile del lancio di una bottiglia che ha colpito un calciatore del Fasano, causando la sospensione della partita. Inoltre, avrebbe partecipato attivamente agli scontri fuori dallo stadio.

Altri provvedimenti e sanzioni

Altri 3 tifosi, due brindisini e uno fasanese, sono stati colpiti da Daspo per 5 anni per la loro partecipazione agli episodi di violenza fuori dallo stadio. Inoltre, un dipendente della società sportiva fasanese è stato sanzionato con il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 3 anni per aver intenzionalmente riversato il contenuto di un estintore sulla tifoseria ospite durante il secondo tempo della partita, istigando la reazione dei tifosi ospiti.

Ulteriori accertamenti in corso

Sono al vaglio degli agenti ulteriori provvedimenti restrittivi. Gli accertamenti per i gravi fatti avvenuti durante la partita Fasano – Brindisi continueranno fino all’accertamento delle responsabilità di tutti gli autori delle condotte illecite.

