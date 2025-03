Furti in serie nelle case in Valtellina: tre ladri arrestati ed espulsi dalla provincia di Sondrio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini di origini albanesi sono stati espulsi da diversi comuni della provincia di Sondrio per il loro coinvolgimento in furti in abitazione. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di un’operazione delle forze dell’ordine che ha portato al loro arresto.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i tre uomini, di 34, 33 e 39 anni, hanno compiuto tre furti in abitazione nei comuni di Chiavenna e San Giacomo di Filippo nel mese di febbraio. In una delle abitazioni, nonostante abbiano messo a soqquadro la casa, non hanno asportato nulla. Tuttavia, nelle altre due abitazioni, sono riusciti a sottrarre orologi di valore, monili in oro e arnesi da lavoro.

Intervento delle forze dell’ordine

A seguito di una segnalazione pervenuta al 112 NUE, i Carabinieri di Chiavenna hanno predisposto un posto di controllo a Dubino, lungo la SS 36, riuscendo a fermare l’auto con a bordo i tre soggetti. Durante la perquisizione veicolare, è stata rinvenuta la refurtiva e i ladri sono stati arrestati.

Provvedimenti emessi

Il Questore di Sondrio ha emesso il “foglio di via obbligatorio” per i tre uomini dai comuni di Chiavenna, San Giacomo Filippo, Piuro, Mese, Prata Camportaccio e Gordona. A due di loro è stato vietato di tornare sul territorio comunale per 1 anno, mentre per il 39enne il divieto è di 2 anni. In caso di violazione delle prescrizioni, è prevista la pena della reclusione da sei a diciotto mesi e una multa fino a 10.000 euro.

Importanza della sicurezza

L’attività informativa della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine di Sondrio e l’operatività dei Carabinieri hanno fornito gli elementi necessari per emettere i provvedimenti. Questi episodi sottolineano l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza per tutelare la tranquillità della comunità. Attraverso le misure adottate, il Questore di Sondrio mira a prevenire il ripetersi di simili episodi che destano allarme sociale.

Fonte foto: IPA