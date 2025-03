Totti conferma il viaggio a Mosca nonostante le polemiche: "Vado a promuovere i valori dello Sport"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex calciatore della Roma e della Nazionale Francesco Totti ha confermato che parteciperà a un evento organizzato da un sito di scommesse sportive e di informazione a Mosca, in Russia, nonostante le polemiche seguite all’apparizione dei primi cartelloni pubblicitari con la sua immagine.

Cosa ha detto Francesco Totti

L’ex capitano della Roma e campione del mondo di calcio Francesco Totti ha parlato ufficialmente del suo viaggio a Mosca in occasione di un evento sportivo al quale è stato invitato.

“Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste” ha dichiarato Totti.

“Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità” ha poi continuato l’ex calciatore, sottolineando che la sua presenza non abbia nessun sottinteso politico.

Rimane aperta l’ipotesi della rinuncia

A dimostrazione del fatto che la sua sia una scelta principalmente sportiva e non ideologica, Totti ha lasciato aperta la possibilità di rinunciare al viaggio nel caso un’autorità competente gli chiedesse di non partecipare.

“Se mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all’evento di Mosca non esiterei un momento a fare un passo indietro” ha spiegato l’ex capitano della Roma.

Al momento nessuna richiesta del genere è arrivata. La notizia della sua partecipazione all’evento nella capitale russa ha però creato molte polemiche nelle scorse settimane.

I cartelloni pubblicitari e le polemiche

Era stato il quotidiano Repubblica a riportare per primo dell’apparizione di alcuni grandi manifesti pubblicitari a Mosca che ritraevano Francesco Totti con la sua storica divisa numero 10.

“L’imperatore sta arrivando nella terza Roma” diceva il testo in russo, indicando la data dell’evento a cui avrebbe partecipato Totti: l’8 aprile 2025.

L’evento in questione sono gli International RB Award, un premio organizzato da uno dei principali portali russi per scommesse e notizie sportive.