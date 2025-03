Incendio all'ospedale San Giovanni di Roma, a fuoco due frigoriferi in mensa: l'ipotesi dei vigili del fuoco

Intorno alle 6 di mattina è scoppiato un incendio all’ospedale San Giovanni di Roma. Il rogo sarebbe stato causato da due frigoriferi all’interno della mensa che hanno preso fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto sono subito arrivate squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

L’incendio all’ospedale San Giovanni di Roma

La struttura è distaccata rispetto al resto del nosocomio. Dalle prime indagini sulle cause del rogo l’ipotesi sarebbe un corto circuito di un macchinario.

L’allarme è scattato alle 6 del mattino, le fiamme hanno distrutto in breve tempo i locali della mensa dove si trovava la cucina ma non hanno raggiunto l’ospedale.

Fonte foto: ANSA

Un mezzo dei vigili del fuoco a Roma

Il problema più grave per i pazienti è stato il fumo generato dalle fiamme. Sul posto sono presto intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno evitato che l’incendio si propagasse ad altre aree del nosocomio.

Alle 9 del mattino l’allarme era rientrato ma non i timori per la sicurezza.

Il commento dei sindacati sulla sicurezza dell’ospedale

I sindacati come Ugl hanno sottolineato come nell’ospedale romano ci sia un problema di sicurezza causato “dallo stato fatiscente delle strutture”.

A La Repubblica, il segretario nazionale Ugl Gianluca Giuliano ha fatto sapere che il sindacato apprende “con seria preoccupazione dell’incendio divampato all’interno della mensa dell’ospedale San Giovanni”.

“Lo stato fatiscente di troppe strutture – ha aggiunto – e la mancanza di seri controlli sull’intero territorio italiano è figlio dell’incuria e dei continui tagli operati negli anni passati che mettono oggi in seria crisi l’agibilità delle stesse e la sicurezza di pazienti e operatori”.

“Eventi del genere non devono accadere in un paese civile – ha concluso – ringraziamo le squadre di pompieri intervenute prontamente che hanno evitato conseguenze più gravi”.

Incendio anche in zona Castel San Giubileo

Il rogo all’ospedale San Giovanni di Roma non è l’unico divampato sabato 22 marzo nella Capitale.

Un vasto incendio di auto e furgoni si è sviluppato anche all’interno di un deposito in via Sant’Angelo in Vado, nella zona di Castel Giubileo, i mezzi bruciati sono oltre 30. Sul posto i vigili del fuoco si sono attivati nelle operazioni di spegnimento. Non risultano feriti.