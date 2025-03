Il video dello spot di Francesco Totti in Russia è un caso internazionale: cosa farà l'ex capitano della Roma

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Polemica per la presenza, annunciata in un video, di Francesco Totti a Mosca, in Russia. L’ex capitano della Roma parteciperà a un evento organizzato da una testata che si occupa di scommesse sportive, in un momento di grande tensione diplomatica per il tentativo di accordo su una tregua in Ucraina.

Il video di Totti a Mosca

Su alcuni maxischermi a Mosca, la capitale della Russia, è apparso uno spot che ha per protagonista l’ex capitano della Roma e campione del mondo di calcio Francesco Totti.

“L’imperatore sta arrivando nella terza Roma” recita la scritta su sfondo rosa, facendo riferimento al soprannome di Mosca, la terza Roma appunto, che i russi diedero alla loro capitale imperiale dopo il crollo di Costantinopoli nel quindicesimo secolo.

Accanto alla scritta la figura di Totti, in divisa da calciatore, con il numero 10 sulle spalle, che lo ha accompagnato per quasi tutta la sua carriera nella Roma e nella Nazionale italiana.

L’evento a cui parteciperà Totti

La pubblicità reca la data dell’8 aprile 2025, quella dell’International Rb award, un evento organizzato al Moscow Gymnastics Palace da uno dei principali organi di informazione russi dedicati alle scommesse sportive.

Un evento a cui, in passato, avrebbero partecipato anche altri grandi nomi del calcio italiano e internazionale del passato, come Alessandro Del Piero, Luis Figo, Emmanuel Adebayor e Cafu, stando a quanto riportato da Repubblica.

Totti era già stato in Russia prima dell’invasione dell’Ucraina, nel 2021, come ambasciatore dell’International football development association, ospite del dipartimento del Turismo di Mosca.

La tensione tra Russia, Usa e Ucraina

Il viaggio dell’ex capitano della Roma a Mosca arriva in un momento di particolare tensione internazionale verso la Russia. Il presidente degli Stati Uniti Trump e il G7 hanno minacciato infatti nuove sanzioni verso il Paese.

Putin non ha accettato, nonostante l’ottimismo di Trump, la proposta di cessate il fuoco in Ucraina nata dall’accordo tra Kyiv e Washington raggiunto in Arabia Saudita. Novità a riguardo dovrebbero arrivare il 17 marzo.

Anche l’Italia ha problemi diplomatici con la Russia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore russo in Italia alla Farnesina per esprimere disappunto sui continui attacchi dei portavoce delle istituzioni di Mosca al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.