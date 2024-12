Francesco Totti e Ilary Blasi, l'indagine sull'abbandono di minore non è chiusa: c'è un video in Procura

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Francesco Totti indagato per abbandono di minore dopo la denuncia di Ilary Blasi, ci sono novità. Nel maggio 2023 l’ex calciatore avrebbe lasciato la loro figlia Isabel da sola in casa. Ora spunta un video, in possesso della Procura, che secondo l’accusa mostrerebbe come la bambina fosse da sola.

Francesco Totti e la denuncia di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha denunciato l’ex marito Francesco Totti per abbandono di minore, accusandolo di aver lasciato la piccola Isabel, 8 anni, da sola in casa.

I fatti sono ormai noti e risalgono al 27 maggio 2023, quando l’ex capitano della Roma va fuori a cena con suo figlio Cristian e con la compagna Noemi Bocchi. Lasciando a casa le figlie Chanel (16 anni) e Isabel.

Fonte foto: IPA Francesco Totti con la compagna Noemi Bocchi

Insospettita da una videochiamata con la figlia Isabel e credendola da sola a casa, la showgirl manda i suoi genitori a controllare. Questi non ricevendo risposta allertano la polizia.

Gli agenti giunti sul posto constatano la presenza di un adulto con i minori: è una donna ad aprir loro la porta di casa Totti. Anche se non è ancora chiaro se si sia trattato della baby sitter o della portinaia.

Il video in Procura

Come riporta Il Messaggero, in Procura è stata consegnata la registrazione della videochiamata fatta quella sera da Ilary Blasi con la figlia Isabel.

Un video che secondo la showgirl costituirebbe la prova della colpevolezza di Francesco Totti, mostrando come la bambina fosse da sola in casa.

Quando Isabel dice alla madre che la baby sitter non c’è, Blasi le chiede di spostarsi nelle altre stanze della casa mentre è in videochiamata per verificare che non c’è nessuno.

Della tata nessuna traccia, per questo chiama i genitori inviandoli a controllare.

Il giallo della baby sitter

Giunti sul posto i nonni citofonano ma non ottenendo risposta chiamano la polizia. Agli agenti apre una donna, mentre la piccola Isabel sta già dormendo.

Su questo punto è nato un piccolo giallo, con due versioni contrastanti di Totti e Blasi.

Secondo una ad aprire la porta alla polizia sarebbe stata la baby sitter, secondo l’altra la moglie del portinaio dello stabile, che sarebbe stata inviata ad accogliere gli agenti da Totti, allertato dagli altri figli di quello che stava accadendo.

Il fascicolo d’indagine è ancora aperto ma potrebbe chiudersi a breve: il pm potrebbe chiedere l’archiviazione per tenuità dei fatti.