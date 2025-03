Sergio Mattarella ancora attaccato dalla Russia: "Menzone e falsità". Pd e Italia Viva a valanga contro Meloni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova ha duramente attaccato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le opposizioni italiane hanno fatto pressione sul Governo Meloni perché si esponga a difesa del Capo dello Stato.

Cosa ha detto Maria Zakharova

Durante una conferenza stampa, la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova ha attaccato il presidente Sergio Mattarella rispondendo a una domanda sulle sue dichiarazioni riguardo le minacce nucleari russe.

“Le affermazioni del presidente italiano Sergio Mattarella secondo cui la Russia minaccia l’Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità. Non si troverà nessuna dichiarazione da parte di nessun rappresentante della Federazione Russa che possa essere interpretata in questo modo” ha detto la portavoce.

Fonte foto: ANSA Maria Zakharova

Mattarella aveva fatto riferimento alle minacce nucleari russe nel suo intervento in Giappone lo scorso 8 marzo, in occasione dell’incontro con i sopravvissuti dei bombardamenti atomici della Seconda Guerra Mondiale.

Le minacce nucleari russe

Secondo una ricerca pubblicata dalla House of Commons Library inglese dal titolo “Russia’s use of nuclear threats during the Ukraine conflict”, dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina fino a maggio del 2024, la Russia avrebbe minacciato l’utilizzo delle sue armi nucleari, direttamente o indirettamente, almeno 14 volte.

Di queste, tre erano minacce indirette, cinque minacce dirette e sei azioni atte a prepararsi all’utilizzo di armi nucleari e al loro sviluppo, tra cui lo spostamento di alcune testate in Bielorussia e la sospensione del Trattato di non proliferazione nucleare.

Mattarella aveva dichiarato in Giappone: “La Federazione Russa, si è fatta promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa nucleare, a cui si aggiungono il blocco dei lavori del Trattato di non proliferazione, il ritiro dalla ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e le minacce rivolte all’Ucraina.”

Pd e Italia Viva contro il governo

Dopo le dichiarazioni di Zakharova hanno causato la reazione delle opposizioni, che hanno accusato il governo Meloni di non difendere a sufficienza il Presidente della Repubblica.

“Ci permettiamo di chiedere al governo di battere un colpo a difesa, tutela e presidio dell’onorabilità della Repubblica Italiana e delle sue istituzioni”. Lo affermano i vicepresidenti di Italia Viva, senatore Enrico Borghi e deputato Davide Faraone

“Ancora attacchi al Presidente della Repubblica dal governo russo. Piena solidarietà a Mattarella. Politica e istituzioni condannino senza reticenze questa inaccettabile provocazione” ha scritto sui social Anna Ascani, deputata del Pd. “Gli attacchi ormai reiterati da parte del governo russo al presidente Mattarella sono inaccettabili e vanno respinti nel metodo e nel merito dal governo italiano e senza distinzioni da tutte le forze politiche in Parlamento” ha aggiunto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.