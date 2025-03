Angelo Duro nella bufera per le frasi sessiste in tour: "Dico che alla fi*** non rinuncio e si indignano"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Angelo Duro finisce al centro delle polemiche per un post pubblicato prima dello spettacolo a Bolzano. Accusato di sessismo da un collettivo antifascista, replica con toni ancora più provocatori.

Le frasi di Angelo Duro

Prima dello spettacolo “Ho tre belle notizie” al Teatro Comunale di Bolzano, Angelo Duro ha pubblicato un post sui social che ha sollevato una bufera.

“Sono astemio da sempre, non ho mai bevuto caffè e fumato in vita mia, non mangio carne da dieci anni ma alla f*** non rinuncio”, ha scritto, aggiungendo di voler “provare le f****” delle città in cui si esibisce.

Fonte foto: IPA In foto Angelo Duro

Una comunicazione provocatoria, nel suo stile non politically correct e che ha attirato dure critiche. In particolare, il collettivo “Spazio autogestito 77” ha accusato Duro di sessismo e di alimentare una cultura della violenza di genere.

L’accusa del collettivo

“Non è satira ma bullismo e discriminazione”, si legge nel post del collettivo, che ha puntato il dito anche contro l’amministrazione comunale di Bolzano per aver ospitato lo spettacolo in una struttura pubblica.

Secondo “Spazio autogestito 77”, l’umorismo di Duro riduce le donne a oggetti sessuali e normalizza atteggiamenti come il catcalling e lo stalking: “Ridicolizza i deboli, glorifica la sopraffazione, trasforma il sessismo in intrattenimento”.

Il collettivo lo definisce “un megafono di un passato che si credeva sepolto”, criticando anche il contesto sociopolitico che, a loro dire, favorirebbe la popolarità di questo tipo di comicità.

La replica del comico

Angelo Duro ha risposto con un altro post, mantenendo la linea provocatoria. “Qualche eterofobico si è indignato perché ho detto che non rinuncio alla f***”, ha scritto, accusando una parte del pubblico di doppia morale: “Si accettano i gay, ma se uno dice che gli piacciono le donne è un maniaco”.

Ha poi concluso: “Che schifo. Ma io me ne f****. Lo dico: mi piace la f***. E pure io voglio l’applauso. Solo delle f****, ovviamente”. Una chiusura che, anziché smorzare i toni, voglia rilancia il tono sessista di cui è stasto accusato.